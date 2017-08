NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die 22 000 Punkte überwunden. Unterstützt durch kräftig anziehende Apple-Aktien kletterte er in der Spitze bis auf 22 036,10 Punkte und passierte damit schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr. Seine Serie an Rekordtagen baute das Börsenbarometer der Wall Street damit auf nunmehr sechs aus. Die Marke bleibt aber auf der Kippe: zuletzt lag er nur knapp darüber bei 22 005,63 Punkten - ein Plus von 0,19 Prozent.

Im S&P 500, der mit 500 Unternehmen deutlich breiter aufgestellt ist, ging der steile Anstieg bei den Apple-Aktien nach den Quartalszahlen des iPhone-Herstellers etwas unter: Der breit gefasste Index gab nach freundlichem Start zuletzt um 0,08 Prozent auf 2474,47 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 hingegen lag moderat mit 0,23 Prozent im Plus bei 5908,61 Punkten.

Etwas gedämpft wurde die Stimmung von Konjunkturseite: Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP waren für Juli etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was für etwas Zurückhaltung sorgte. Laut der Helaba lieferten die ADP-Daten aber dennoch "gute Unterstützung" für einen soliden Arbeitsmarktbericht am Freitag, dem sie vorauslaufen. Positives Überraschungspotenzial scheine es zwar nicht zu geben, "dennoch setzt sich die freundliche Beschäftigungstendenz fort", hieß es.

Unternehmensseitig galt alle Aufmerksamkeit den Apple-Zahlen. Der iPhone-Hersteller hatte unerwartet gute Quartalszahlen präsentiert, seine Papiere wurden aber vor allem von der Aussicht auf die baldige Einführung eines neuen iPhone-Modells angetrieben. Die Papiere des Technologiekonzerns rückten im frühen Handel bis auf 159,75 US-Dollar vor und überboten so ihren bisherigen Höchststand aus dem Mai.

Anleger zeigten sich erleichtert von einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende vierte Geschäftsquartal. An der Börse wurde dies als Anzeichen gewertet, dass ein neues iPhone noch im September auf den Markt kommen könnte. Zuletzt gewannen die Apple-Titel davon angetrieben noch 4,81 Prozent auf 157,27 US-Dollar. Mit dem Kurssprung ist der Börsenwert wieder deutlich über die Marke von 800 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Weitere Zahlenvorlagen verliefen weitaus weniger spektakulär: Der Autozulieferer Delphi etwa übertraf die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Die Aktie schwankte um die Gewinnschwelle. Papiere des Lebensmittelkonzerns Mondelez wurden außerdem davon gebremst, dass zusammen mit den Resultaten ein Chefwechsel angekündigt wurde. Sie notierten zuletzt kaum verändert./tih/he

ISIN US2605661048

AXC0254 2017-08-02/20:15