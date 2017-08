NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die 22 000 Punkte überwunden. Unterstützt durch kräftig anziehende Apple-Aktien kletterte er in der Spitze bis auf 22 036,10 Punkte. Die Marke blieb dann zwar lange auf der Kippe, letztlich konnte sich der Leitindex aber darüber behaupten. Er schloss 0,24 Prozent höher bei 22 016,24 Punkten.

Mit dem neuerlichen Rekord - es war der sechste Handelstag in Folge mit einer Bestmarke - passierte das Börsenbarometer der Wall Street bereits die dritte Tausendermarke in diesem Jahr. Im bisherigen Jahresverlauf hat er nun mehr als 11 Prozent an Wert gewonnen. Die Rally begann aber schon im November mit dem Wahlsieg von Donald Trump, als der Dow noch bei 18 000 Punkten stand.

Im S&P 500 , der deutlich breiter aufgestellt ist, ging der Anstieg bei den Apple-Aktien nach den Quartalszahlen des iPhone-Herstellers eher unter: Der marktbreite Index legte am Ende nur knapp um 0,05 Prozent auf 2477,57 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 schloss 0,32 Prozent höher bei 5914,23 Punkten.

Etwas gedämpft wurde die Stimmung von der Konjunktur: Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP waren für Juli leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was für etwas Zurückhaltung sorgte. Die Zahlen werden am Markt gerne als Vorbote für den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der US-Regierung herangezogen./tih/he

