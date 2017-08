Köln (ots) -



Wenn die Deutschen am 24. September einen neuen Bundestag wählen, dann verfolgt man dies auch in Brüssel ganz genau: "Es ist eine wichtige Wahl für Europa", erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Interview mit dem ARD-Europastudio Brüssel. Auf die Frage, ob er eher seiner Parteifreundin Angela Merkel oder seinem Freund Martin Schulz die Daumen drücke, antwortete Juncker: "Ich bin Christdemokrat, daher wünsche ich mir, dass meine Parteifamilie erfolgreich aus dieser Wahl hervorgehen wird. Aber Martin Schulz bleibt mein Freund."



Als der heutige SPD-Kanzlerkandidat Schulz noch Präsident des EU-Parlaments war, hatten er und Juncker aus ihrer Freundschaft nie ein Geheimnis gemacht. Ausdrücklich begrüßte Juncker, dass es in Deutschland zwischen Merkel und Schulz keinen Streit über Europa gebe: "Das hatten wir in Frankreich nicht. Dort gab es die Wahl zwischen Europa und Nicht-Europa. Es ehrt die deutsche Demokratie, dass hier zwei ausgesprochene Pro-Europäer miteinander antreten."



Das gesamte Interview mit EU-Kommissionspräsident Junker sendet NDR Info am heutigen Mittwochabend um 20.30 Uhr. Auszüge des Interviews senden der WDR- und NDR-Hörfunk am Donnerstagmorgen.



