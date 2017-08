New York, London und San Francisco (ots/PRNewswire) - CamberView Partners, LLC, der führende weltweite Anbieter von unabhängigen durch Investoren geleitete Beratungstätigkeiten für öffentliche Unternehmen zur erfolgreichen Handhabung von Aktionärsaktivismus und Investorenbindung, freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass Keith Craig, Gründer und Geschäftsführer von Westbury Partners und ehemaliger CEO bei Hakluyt & Company, dem Vorstand des Unternehmens beigetreten ist und im Rahmen einer neu geschaffenen Funktion als Vorstandsvorsitzender von CamberView International fungieren wird. Herr Craig wird hauptsächlich in der Londoner Niederlassung von CamberView tätig sein.



"Wir begrüßen Keith Craig im Vorstand von CamberView und freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit ihm in seiner Rolle als Vorsitzender unserer internationalen Aktivitäten, mit dem Ziel, unsere weltweiten Beratungstätigkeiten noch zu erweitern", sagte Abe M. Friedman, CEO von CamberView Partners. "Keith verfügt über ein außerordentliches Expertenwissen als strategischer Berater für Unternehmen weltweit sowie über umfangreiche Erfahrungen, was den Ausbau von Beratungsunternehmen, die globalen Kunden zu Diensten stehen, betrifft. Ausgehend von unseren frühen Erfolgen in Europa, wo wir in weniger als einem Jahr einen wachsenden Kundenstamm mit einigen der größten börsennotierten europäischen Unternehmen aufbauen konnten, wird uns Keiths Führungskompetenz dabei helfen, unser Wachstum noch zu beschleunigen und unsere Serviceleistungen sowie unsere auf Investoren bezogenen Beratungstätigkeiten auch auf die Märkte außerhalb der USA auszudehnen."



"Die Tatsache, dass wir Keith für unseren Vorstand gewinnen konnten, ist ein wichtiger nächster Schritt im Rahmen unserer Franchise-Bemühungen, wodurch wir unseren Kunden genau dort zur Verfügung stehen können, wo sie uns brauchen", sagte Frank Yeary, Executive Chairman von CamberView. "Wir freuen uns, dass wir Keiths Fach- und Führungskompetenz gewinnen konnten, während CamberView als Beratungsunternehmen immer weiter wächst."



Herr Craig ist Gründer und Geschäftsführer von Westbury Partners, ein Unternehmen, das Führungskräfte in den Bereichen Öffentlichkeitspolitik, Strategien und Kapitalmärkte berät. Von 2006 bis 2016 war er als CEO bei Hakluyt & Company tätig, einem Unternehmen für strategische Intelligenz und Beratung, dem er im Jahr 2000 als Marketingdirektor beigetreten war. Zuvor war er als Börsenmakler und Investment-Banker auf den Philippinen und in Hong Kong tätig, diente dem United Kingdom Foreign & Commonwealth Office (Außenministerium des Vereinigten Königreichs) und fungierte als kaufmännischer Leiter bei der Swire Group. Er diente in der britischen Armee und arbeitete als Kriegsberichterstatter in Afrika für The Times. Als Absolvent der Universität von Oxford fungiert er zudem als Vorstandsvorsitzender bei Oxford Nanoimaging, ist einer der Direktoren des Schroder Asia Pacific Fund, Mitglied des internationalen Beratungsausschusses der Holdingham Group, Vorstandsmitglied der Bodleian-Bibliothek der Universität von Oxford und Mitglied des internationalen Beratungsausschusses der Cancer Research UK.



"Die außergewöhnlich und einzigartig talentierten Mitarbeiter von CamberView helfen Firmen dabei, das in zunehmendem Maße komplizierte Investorenklima besser zu verstehen und dieses erfolgreich zu steuern", sagte Keith Craig. "Ich freue mich sehr darauf, CamberView dabei zu unterstützen, seine hervorragende Plattform und Markenpräsenz weiter auszubauen und gleichzeitig geeignete Kapazitäten zu entwickeln, um Kunden auf internationaler Ebene zur Verfügung zu stehen."



Über CamberView Partners



CamberView Partners ist der führende Anbieter von unabhängigen, durch Investoren geleitete Beratungstätigkeiten für öffentliche Unternehmen zur erfolgreichen Handhabung von Investorenbindung, aktiven Investoren, strittigen Situationen und herausfordernden Fragen zum Thema Nachhaltigkeit und Unternehmensführung. CamberView verhilft seinen Kunden durch einzigartige Einblicke in die Sichtweise von Investoren in Bezug auf langfristige Wertschöpfung zum Erfolg, hilft bei der Interpretation der sich weiterentwickelnden Governance-Landschaften und unterstützt Kunden mit proaktiven Strategien, sodass diese investorenbezogenen Herausforderungen stets einen Schritt voraus sein können.



Unsere Dienstleistungen



Investorenbindung - Governance-Beratung - Nachhaltigkeit - Komplexe IR-Strategien



Say-on-Pay-Aktionärsanträge - "Vote-No"-Kampagnen - Umwelt- und sozialbezogene sowie Governance-Aktionärsanträge - Abwehr von Aktionärsaktivismus - Feindliche Übernahmeversuche Komplexe "freundliche" Übernahmen - Verteidigungsstrategien gegen aktivistische Investoren



