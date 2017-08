Die Bet-at-Home AG hat am Montag die wichtigsten Zahlen für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Wie erwartet konnte das österreichische Unternehmen dabei sehr gute Ergebnisse bekannt geben. Nach einem bereits starken ersten Quartal, bei dem die Brutto-Wett- und Gamingerträge um 23,0% anstiegen, das EBITDA jedoch aufgrund des Marketingschwerpunkts im Auftaktquartal noch rückläufig war, konnten nun sowohl bei den Brutto-Wett- und Gamingerträgen als auch beim EBITDA Steigerungen erzielt werden. So stiegen die Brutto-Wett- und Gamingerträge im zweiten Quartal um 12,8% auf 39,58 Mio. € (LSe: 40,69), während das EBITDA sich auf 12,43 Mio. € (LSe: 11,49) vervielfachte. Zum Halbjahr konnte ein Anstieg von 17,5% (LSe: +19,3%) sowie ein EBITDA von 17,4 Mio. € (LSe: 16,5) erreicht werden. Die Prognose, die einen Anstieg der Brutto-Wett- und Gamingerträge auf 144,0 Mio. € (2016: 138,7) sowie ein EBITDA zwischen 34,0 - 38,0 Mio. € (2016: 33,1) vorsieht, wurde zudem bestätigt.



Hintergrund dieser Entwicklung bei den Brutto-Wett-und Gamingerträgen waren zum einen die um 5,3% gestiegene Anzahl an Kunden (4,7 Mio. vs. 4,5 Mio. im Vorjahr) sowie um 23,3% höhere Wett- und Gamingeinsätze. Letztere waren insbesondere durch einen deutlichen Anstieg von 28,1% beim eGaming getrieben, während die Einsätze bei den Sportwetten um 7,6% anstiegen. Damit einhergehend stiegen auch die Brutto-Wett- und Gamingerträge pro Kunde von 14,52€ auf 16,24€ um 11,8%.



