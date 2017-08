Am Mittwoch hat Donald Trump neue Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea unterzeichnet. Russland verschärfte daraufhin seine Kritik und griff den US-Präsidenten auch persönlich an. Der Iran reagierte anders.

Die russischen Regierung hat erneut mit scharfen Tönen auf die zusätzlichen US-Sanktionen reagiert. Das Land behalte sich weitere Vergeltungsmaßnahmen vor, teilte das Außenministerium mit. Dem Ministerpräsidenten zufolge sind die Hoffnungen auf bessere Beziehungen zur neuen US-Regierung nun passé.

Das Außenministerium teilte mit: "Wir behalten uns natürlich das Recht anderer Gegenmaßnahmen vor." Die Erklärung schien im Widerspruch zu einer Aussage des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow zu stehen. Dieser sagte russischen Nachrichtenagenturen zufolge, Vergeltungsmaßnahmen seien bereits getätigt worden.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete das Gesetz für die Sanktionen am Mittwoch. In Reaktion darauf hat die Regierung in Moskau verfügt, dass die USA die Zahl ihrer Mitarbeiter an der Botschaft und an den Konsulaten in Russland reduzieren sowie eine Erholungseinrichtung und Lagerräume schließen müssen.

Ministerpräsident Dmitri Medwedew schrieb auf Facebook: "Trumps Regierung hat totale Unfähigkeit gezeigt, indem sie ihre exekutive Befugnis auf die peinlichste Weise dem Kongress überlässt." Weiter schreib er: "Das amerikanische Establishment hat einen überwältigenden Sieg über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...