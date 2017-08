MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Elektronikkonzern Siemens hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert, aber deutlich weniger Aufträge erhalten. Der Umsatz erhöhte sich um 8 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro, auch dank der Erstkonsolidierung von Siemens Gamesa, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Vergleichbar - also bereinigt um Währungs- und Zu- und Verkäufe stieg der Umsatz um 3 Prozent. Deutlich zurück ging der Auftragseingang - um 6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Das lag an erheblich geringeren Großprojekten bei Siemens Gamesa sowie in der Sparte Power & Gas.

Das Ergebnis im industriellen Geschäft verbesserte sich um 3 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro. Die Marge im Industriegeschäft ging allerdings wegen Belastungen wegen der Übernahme von Mentor Graphics sowie dem Zusammenschluss des Windgeschäfts mit der spanischen Gamesa zurück. Unter dem Strich verdiente Siemens mit knapp 1,5 Milliarden Euro 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 wurde bekräftigt./nas/fbr

ISIN DE0007236101 ES0143416115

AXC0026 2017-08-03/07:06