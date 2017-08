PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Credit Agricole kommt weiter hervorragend durch die Zeiten anhaltend niedriger Zinsen. Dank eines starken Wachstums in allen Bereichen zog der Gewinn im zweiten Quartal um 17 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro an, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Damit übertraf der BNP-Paribas- und Societe-Generale-Konkurrent die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten deutlich. Die Credit Agriole hatte bereits im ersten Quartal mehr verdient als erwartet worden war./zb/fbr

ISIN FR0000131104 FR0000130809 FR0000045072

AXC0035 2017-08-03/07:28