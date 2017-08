FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1849 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1829 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte war der Euro erstmals seit Anfang 2015 über 1,19 Dollar gestiegen, bevor es am Devisenmarkt zu einer leichten Gegenbewegung kam. Im frühen Donnerstaghandel gab es zunächst wenig Impulse. Am Vormittag könnten neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für etwas Kursbewegung sorgen. Außerdem steht eine Zinsentscheidung in Großbritannien auf dem Programm. Experten erwarten aber keine Änderung der Geldpolitik durch die Bank von England./jkr/fbr

