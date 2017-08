Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens ist im dritten Quartal weiter gewachsen, mit 3 Prozent auf vergleichbarer Basis aber nicht so deutlich wie erwartet. In drei von neun Bereichen des Industriegeschäfts verzeichnete der Technologiekonzern rückläufige Umsätze, darunter die Windenergietochter Gamesa und die Sparte für konventionelle Kraftwerke. An der Prognose hielt Siemens fest. Ferner teilte das Unternehmen mit, dass CEO Joe Kaeser Siemens noch bis zur Hauptversammlung 2021 führen werde. Der Aufsichtsrat des Technologiekonzerns verlängerte seinen Vertrag als Vorstandschef auf seiner Sitzung am Mittwoch vorzeitig um vier Jahre.

Die viel beachtete Marge im Industriegeschäft lag mit 10,4 Prozent unter dem angepeilten Korridor von 11 bis 12 Prozent. Sie wurde von negativen fusions- und akquisitionsbedingten Effekten in Verbindung mit Gamesa und dem übernommenen US-Softwareunternehmen Mentor Graphics vermindert.

Im industriellen Geschäft übertraf Siemens dank deutlicher Zuwächse in den Konzernbereichen Digital Factory und Healthineers mit 2,25 Milliarden Euro das Ergebnis aus dem Vorjahr um 3 Prozent. Der Konzernumsatz stieg auf 21,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 1,5 Milliarden Euro Gewinn, ein Plus von 7 Prozent. Der Auftragseingang ging wegen geringerer Volumina im Bereich der Kraftwerkssparte und bei Gamesa um 6 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro zurück. Die Book-to-Bill Ratio sank damit unter 1, ein Wert, der für die Zukunft kein Wachstum anzeigt. Im Gesamtjahr peilt Siemens jedoch weiter eine Quote von über 1 an.

Analysten hatten Siemens im Schnitt 10 Prozent Umsatzwachstum, 2 Prozent mehr Nettogewinn und 2 Prozent steigende Auftragseingänge zugetraut.

Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q16/17 ggVj 3Q16/17 ggVj 3Q15/16 Auftragseingang 19.824 -6% 21.524 +2% 21.060 Umsatz 21.413 +8% 21.751 +10% 19.804 Erg nach Steuern/Dritten 1.479 +11% 1.363 +2% 1.337 Erg je Aktie 1,74 +6% 1,58 -4% 1,64

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz Konzern 1.775 +5% 7 1.685 Umsatz Consumer 1.478 +5% 5 1.402 Umsatz Tesa 301 +6% 5 283 Organisches Wachstum 4,0 -- 5 3,2

BMW

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 26.053 +4% 7 25.014 Umsatz Automobile 23.544 +3% 5 22.872 Umsatz Finanzdienstleistungen 6.877 +6% 5 6.505 EBIT 2.872 +5% 6 2.725 EBIT Automobile 2.223 +2% 5 2.178 EBIT Finanzdienstleistungen 570 +8% 5 529 Ergebnis vor Steuern 3.003 +7% 4 2.798 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 1.949 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.110 +9% 4 1.941 Ergebnis je Stammaktie 3,15 +7% 6 2,95

CONTINENTAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 10.848 +6% 20 10.191 EBIT bereinigt 1.204 -8% 20 1.303 EBIT 1.154 -8% 14 1.250 Ergebnis vor Steuern 1.127 -9% 19 1.235 Ergebnis nach Steuern/Dritten 792 -12% 19 905 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,85 -15% 12 4,52

PROSIEBENSAT.1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 951 +7% 7 886 EBITDA bereinigt 265 +4% 5 254 EBITDA 253 -2% 5 258 EBIT 207 -2% 2 211 Ergebnis nach Steuern/Dritten 117 -14% 1 136 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 135 +2% 5 133 Ergebnis je Stammaktie bereinigt 0,57 -8% 6 0,62

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 980 +4% 7 941 Umsatz 873 -1% 9 882 EBIT 64 +6% 8 60 Ergebnis nach Steuern 41 +5% 5 39 Ergebnis je Aktie 1,22 +10% 6 1,11

RHEINMETALL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.459 +3% 4 1.419 Umsatz Automotive 728 +5% 4 695 Umsatz Defence 731 +1% 4 724 EBIT 76 +6% 4 72 EBIT Automotive 61 +2% 4 60 EBIT Defence 20 +5% 4 19 Ergebnis nach Steuern/Dritten 42 +5% 1 40 Ergebnis je Aktie 0,94 -- 2 0,94

COMPUGROUP MEDICAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 146 +8% 2 136 EBITDA 33 +10% 2 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 +18% 2 13 Ergebnis je Aktie 0,30 +20% 2 0,25

MORPHOSYS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 11,9 -2% 3 12,1 Operatives Ergebnis -19 -- 3 -9,5 Konzernüberschuss -18 -- 2 -12 Ergebnis je Aktie unverwässert -0,67 -- 3 -0,45

NORDEX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Auftragseingang 541 -31% 2 789 Umsatz 836 -1% 5 847 EBITDA 66 -16% 4 78 EBIT 34 -28% 3 47 Konzernergebnis 15 -43% 2 26 Ergebnis je Aktie 0,16 -45% 3 0,29

Weitere Termine:

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

07:25 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H

(12:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 2Q

(10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H

10:30 DE/Baywa AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unilever: 0,3585 EUR / 0,3183 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,1 zuvor: 53,6 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 56,9 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 54,0 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,4 1. Veröff.: 55,4 zuvor: 55,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 56,3 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,4 -EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Juni Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 244.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 54,2 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,4 Punkte

