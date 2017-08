Basel/London (awp) - Roche stösst mit seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq (Atezolizumab) in Grossbritannien bei der Zulassungsbehörde National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) auf Widerstand. Wie die Behörde auf ihrer Internetseite mitteilt, müsse Roche stärkere Beweise vorlegen, dass Tecentriq in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...