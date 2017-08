LONDON, UNITED KINGDOM and SAN MATEO, CA -- (Marketwired) -- 08/03/17 -- Interoute, ein weltweit agierendes Cloud- und Netzwerk-Unternehmen, hat Cloudian HyperStore als Plattform für seinen Cloud-Speicher-Service gewählt. Interroute nutzt künftig Cloudians Objektspeicher-Technologie als Teil seiner virtuellen Rechenzentrum-Cloud-Plattform, um Kunden kostengünstig, eine schnelle, zuverlässige und widerstandsfähige Speicherung in der Cloud für unstrukturierte Daten, wie Backups und Archive zu bieten. Bei Interroute entschied man sich nach dem Vergleich einer Reihe von Speicher-Technologien unterschiedlicher Anbieter schließlich aus gutem Grund für Cloudians Objektspeicherplattform: HyperStore ist unendlich skalierbar, industrieweit führend und bietet vollständige Kompatibilität mit der S3-API. Multi-Tenancy-Funktionen sowie die sehr einfache Integration waren weitere Puspunkte für die Entscheidung. Aufbauend auf Cloudians Plattform bietet Interoute seinen Kunden Clouddienste für Anwendungen wie etwa hohe Datensicherheit, statisches Content-Hosting sowie Medienarchivierung an.

Interoute bietet weltweit 17 virtuelle Rechenzentren an. Kunden in Deutschland und der Schweiz haben die Möglichkeit, lokale Rechenzentren in ihrem Heimatland zu nutzen. Die flexible Geolokation von Cloudians Objektspeicherlösung HyperStore in Verbindung mit der Interroute Enterprise Digital Platform bietet Interrouts Kunden die volle Kontrolle über die Datenlokalität und eine garantierte Performance. Sie sind zudem nun in der Lage, Speicher zu bauen, der die gesetzlichen Vorschriften in den unterschiedlichsten Regionen voll erfüllt.

"Jon Toor, Chief Marketing Officer bei Cloudian, sagt: "Mit Cloudian bietet Interoute seinen Kunden die Möglichkeit einer grenzenlos skalierbaren und kosteneffizienten Speicherung, die sich bereits in einigen der weltgrößten Objektspeicher für unstrukturierte Daten bewährt hat."

"Die zunehmende Bedeutung von GDPR (General Data Protection Regulation, Datenschutz-Grundverordnung) für 2018 und die rasche Übernahme von VDC- and SaaS-Plattformen, veranlasst unsere Kunden, die Zeit physischer Backups und Archivierung hinter sich zu lassen und hierfür nach einem einfachen, kontrollier- und überprüfbaren Cloud-Dienst zu fragen", erklärt Mark Lewis, EVP Products and Development bei Interoute. "Um diese Nachfrage zu bedienen, haben wir einen einfach zugänglichen, vollkommen integrierten und kosteneffizienten Objekt-Speicherungsservice geschaffen, der die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützt."

Mehr über Cloudians Lösungen für Serviceprovider kann als Kurzfassung hier nachgelesen werden: www.cloudian.com/resource.

Über Cloudian

Mit Sitz in Silicon Valley ist Cloudian der Marktführer von Objekt-Speicherungssystemen für Unternehmen. Unser Vorzeige-Produkt, der Cloudian HyperStore, befähigt Dienstleistungsanbieter und Unternehmen, zuverlässige, erschwingliche und skalierbare Objekt-Speicherlösungen zu erstellen. Besuchen Sie uns auf LinkedIn, folgen Sie uns auf Twitter (@CloudianStorage) und Facebook, oder besuchen Sie uns auf www.cloudian.com.

Über Interoute

Interoute ist der inhabergeführte Betreiber eines der größten Netzwerke in Europa und eine globale Cloud-Services-Plattform, die 15 Rechenzentren umfasst, 17 virtuelle Datenzentren und 33 Colocation-Zentren mit Verbindungen zu 206 zusätzlichen Rechenzentren von Drittanbietern in der ganzen Welt. Seine komplette Unified-ICT-Plattform dient internationalen Unternehmen und vielen weltführenden Dienstleistungsanbietern sowie Regierungen und Universitäten. Interoutes einheitliche ICT-Strategie liefert Lösungen für Unternehmen, die Konnektivität und eine skalierbare, sichere und fortschrittliche Plattform suchen, auf der sie ihre Voice-, Video-, Computing- und Daten-Dienste bauen können, sowie für Dienstleistungsanbieter, die internationale Hochleistungsdatenübertragung und Infrastruktur benötigen. Zusammen mit etablierten Betrieben in Europa und den USA besitzt und betreibt Interoute auch 24 verbundene Städte-Netzwerke in großen europäischen Geschäftszentren. www.interoute.com

