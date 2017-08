Der Anteil der von Armut bedrohten Kinder in Deutschland ist trotz guter Lage auf dem Arbeitsmarkt höher als im vergangenen Jahr. Ohne Zuwanderungseffekte würde er stagnieren.

Die Kinderarmut in Deutschland hat einer Studie zufolge wegen der Zuwanderung erneut spürbar zugenommen. 2,7 Millionen der unter 18-Jährigen lebten 2016 unterhalb der Armutsgrenze, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Ihr Anteil erhöhte sich damit von 19,7 auf 20,3 Prozent. "Grund für den Anstieg ist, dass sich die große Zahl der in letzter Zeit nach Deutschland geflüchteten Kinder und Jugendlichen jetzt in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...