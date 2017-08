Thomas Bergmann hat Tencent ins Hebeldepot von DER AKTIONÄR aufgenommen. Am Mittwoch hat diesen Zukauf getätigt. Die Gründe dafür verrät er in diesem Video. Ausserdem hat er zwei Teilverkäufe getätigt und einen Wert komplett aus dem Depot geschmissen... Das Hebeldepot verfolgt die Strategie, durch langfristige Investitionen in aussichtsreiche Anlagezertifikate sowie durch Ausnutzen kurzfristiger Trading-Chancen mit Hebelprodukten zum Erfolg zu kommen.