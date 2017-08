FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom hat von ihrer Finanzbeteiligung BT eine Ausgleichszahlung wegen des Bilanzskandals in Italien erhalten. Wie Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt während der Telefonkonferenz ausführte, zahlt die BT Group insgesamt 225 Millionen britische Pfund an die Telekom und den französischen Telekomkonzern Orange, wovon 180 Millionen Pfund oder umgerechnet rund 200 Millionen Euro auf die Telekom entfallen. Dieser Betrag soll im laufenden Quartal verbucht werden.

Ihre BT-Anteile hatten der Bonner DAX-Konzern und Orange Anfang vergangenen Jahres als Gegenleistung für den Verkauf ihrer Beteiligung an Everything Everywhere an den britischen Telekomkonzern erhalten. Beim Zugang in die Telekom-Bilanz im Januar 2016 war das zwölfprozentige Paket noch mit 7,4 Milliarden Euro bewertet worden. Danach hatte die Aktie des britischen Ex-Monopolisten allerdings spürbar an Wert verloren. Grund war im Wesentlichen ein Bilanzskandal bei BT in Italien.

