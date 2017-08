Amsterdam, 3. August 2017 - Gemalto, das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, gibt bekannt, dass sein On-Demand-Connectivity-Dienst das erste der Welt ist, dem vollständige Compliance mit den strikten Sicherheitsanforderungen des Security Accreditation Scheme (https://www.gsma.com/aboutus/leadership/committees-and-groups/working-groups/fraud-security-group/security-accreditation-scheme) von GSMA für die Remote-Bereitstellung fest verbauter SIM-Karten (eSIM (http://www.gemalto.com/iot/consumer-electronics/embedded-sim-uicc)) bescheinigt wurde. So können OEMs, Mobilfunkbetreiber und Serviceanbieter auf der ganzen Welt sicher sein, dass Gemalto angemessene Sicherheitsmaßnahmen zur Speicherung und Handhabung aller sensitiven Benutzerprofildaten implementiert. Diese Maßnahmen reichen über den gesamten Lebenszyklus des Dienstes hinweg: von der anfänglichen eSIM-Produktion bis zum Management der mobilen Teilnehmer. Die Akkreditierungen gelten für industrielle IoT-Anwendungen, Lösungen für die Automobilbranche (http://www.gemalto.com/mobile/networks/on-demand-connectivity/m2m-automotive) und Unterhaltungselektronik (http://www.gemalto.com/iot/consumer-electronics).

Im Unterschied zu einer konventionellen SIM-Karte wird eine eSIM während der Produktion in einem Gerät verlötet und muss während des gesamten Lebenszyklus aus der Ferne verwaltet werden. Dies vereinfacht Herstellung und Logistik, verhindert Manipulationen und macht das spätere Austauschen und Ersetzen von SIM-Karten überflüssig.

Der On-Demand-Connectivity-Dienst von Gemalto - eine Plattform für das Teilnehmermanagement (http://www.gemalto.com/mobile/networks/on-demand-connectivity/m2m-automotive) - kann mehr als 50 Referenzen aufweisen und bietet Kunden ein GSMA-zertifiziertes Umfeld zur Unterstützung von Markteinführungen.

"Diese neuen Zertifizierungen demonstrieren Gemaltos führende Rolle und das Engagement des Unternehmens, rigorose Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die alle relevanten Aspekte abdecken - von den Kernbereichen bis an absolute Randbereiche heran. "Mobilfunkbetreiber und OEMs profitieren jetzt in vollem Umfang von den Möglichkeiten der eSIM- und Remote-SIM-Bereitstellungsdienste für industrielle, Unternehmens- und Verbraucheranwendungen", sagte David Buhan, Senior Vice President Mobile and IoT Services bei Gemalto.

