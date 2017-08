Die Tabak-Branche steht nach der Ankündigung der US-Gesundheitsbehörde FDA, den Nikotingehalt in Zigaretten deutlich reduzieren zu wollen, immer noch unter Schock. Auch die Aktie von Philip Morris hat Federn lassen müssen, auch wenn das Unternehmen keine Geschäfte in den USA betreibt. Wie Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Lage einschätzt, erfahren Sie im Video! Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Altria, BAT, Diageo, McDonald's, Under Armour, Adidas und Zalando. Das komplette Interview finden Sie hier.