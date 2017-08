Hamburg (ots) -



Ab sofort firmiert die IT-Personalberatung Blue Systems unter dem Namen PALTRON und will so die Internationalisierung und Positionierung des Unternehmens stärken und vorantreiben. Nach zwei Jahren Bestehen unterzog sich Blue Systems deshalb nun einem kompletten Rebranding.



Unter dem neuen Namen PALTRON will die Schwestergesellschaft der CareerTeam GmbH vor allem die eigene Internationalisierung forcieren und das Geschäft weiter ausbauen. "In den vergangenen Jahren konnten wir Blue Systems als erfolgreiche Marke in Deutschland etablieren", sagt Josef Günthner, Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens. "Mit PALTRON möchten wir diesen Weg nicht nur fortsetzen, sondern neue Wege ergründen und eine einzigartige Marke mit Fokus auf die IT-Themen von Morgen international etablieren."



Die Personalberatung, die ihren Sitz in Hamburg, Berlin, Zürich, Amsterdam und London hat, hat sich vor allem auf die Rekrutierung von IT-Experten und Führungskräften spezialisiert. "Wir beschäftigen uns tagtäglich mit Zukunftstechnologien und kennen daher die wichtigsten IT-Themen unserer globalen Gesellschaft", so Günthner. "Mit der Neugestaltung und vor allem dem Namen PALTRON möchten wir deshalb die strategische Positionierung mit Fokus auf den Bereichen AI, Big Data, Blockchain, Cloud, (Cyber) Security, Data Science und Internet of Things stärken und vertiefen. Außerdem erweitern wir zudem unser Produktportfolio. Neben den bereits bekannten Executive Search Leistungen, bieten wir von nun an auch die Themenfelder Strategie- und Organisationsentwicklung, Nachfolgemanagement und Recruitment Process Outsourcing an."



Über PALTRON GmbH



PALTRON ist die IT-Personalberatung im digitalen Zeitalter. Ihr Netzwerk, ihr Fokus und ihre Expertise liegen in der digitalen und in der IT Welt. Mit einem Team von mehr als 75 Mitarbeitern und Standorten in Hamburg, Berlin, Zürich, London und Amsterdam unterstützt PALTRON ihre Mandanten seit mehr als zwei Jahren bei der Besetzung von vakanten Fach- und Führungspositionen im IT Umfeld. Neben der klassischen Executive Search für globale Konzerne, mittelständische Firmen sowie inhabergeführte Familienunternehmen, baut PALTRON im Zuge der digitalen Transformation auch ganze Abteilungen auf. Der Fokus liegt im "Perfect-Fit" für Bewerber und Unternehmen: Menschen und Jobs zusammenbringen, die wirklich zueinander passen.



Weitere Informationen, Pressemitteilungen sowie Downloads finden Sie unter www.paltron.com.



