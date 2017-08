Der Aktienkurs der YOC AG hat zuletzt etwas geschwächelt, doch die fundamentalen Aussichten bleiben unverändert gut. Nach sehr guten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2016 sowie einem starken Jahresauftakt erreichte die Aktie Ende Mai einen Höchstwert von 10,49€, gleichbedeutend mit einem Kursanstieg von 191,3% seit Jahresanfang. Dabei nahm der Aktienkurs jedoch bereits einiges vorweg, nachdem zwar im vergangenen Geschäftsjahr die Profitabilität deutlich verbessert werden konnte (ber. EBITDA -1,1 Mio. € vs. -2,0), aber auch im laufenden Geschäftsjahr aller Voraussicht noch ein kleines Minus beim EBITDA verzeichnet wird.



Andererseits profitiert YOC derzeit stark durch die Neuausrichtung zum Premium Programmatic Mobile Advertising Anbieter mit neuen und eigenen Produkten, wodurch das Unternehmen zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. So wurde beispielsweise zu Jahresbeginn für die Produkte YOC Inline Video Ad und YOC Unterstitial Video eine Untertitelfunktion eingeführt, um dem Verlust von Werbekontakten vorzubeugen und die Aufmerksamkeit für das im Video beworbene Werbeprodukt zu steigern. Dazu hat das Unternehmen Anfang Juli bekannt gegeben, zukünftig durch YOC Understitial Desktop Ad eine ganzheitliche Werbestrategie anbieten zu können. Ausgehend von dem in der zweiten Jahreshälfte 2015 entwickelten YOC Understitial Ad bietet das Unternehmen damit zukünftig seine Webeformate auch desktopbasiert an. Damit wird YOC Understitial Ad in allen digitalen Kanälen (Mobile, Tablet und Desktop) der Publisher integriert werden und steigert somit die Attraktivität des YOC Produktportfolios.



Die vollständige Einschätzung zur YOC Aktie können Sie hier downloaden: Download