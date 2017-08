Stuttgart - Die Richtung bei den Preisen vieler Rohstoffe zeigt mittel- bis langfristig wieder nach oben. Davon ist Yanjun Gast, Fondsmanagerin bei der LBBW Asset Management, überzeugt.Ihrer Einschätzung nach würden derzeit vor allem drei Faktoren für einen Aufwärtstrend am Rohstoffmarkt sprechen: Die wachsende Produktion von Elektroautos, die Stabilisierung der Wirtschaft in China sowie die fortschreitende Realisierung des ehrgeizigen Projekts einer neuen Seidenstraße zwischen China und den etablierten Industriestaaten in Westeuropa.

