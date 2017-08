Auden AG: Reyke Schult wird neuer Vorstand

Berlin - Die in Berlin ansässige Beteiligungsgesellschaft stellt ihren neuen Vorstand vor: Mit sofortiger Wirkung übernimmt Reyke Schult die Geschäfte der Auden AG. Martin Franz, interimistisch tätig seit dem 26.7.2017, hat planmäßig niedergelegt.

Herr Schult zeichnet insbesondere für die Bereiche Mid- und Backoffice sowie Operations & Legal verantwortlich. Der gelernte Bankkaufmann konnte offiziell erst diese Woche seinen Posten antreten, weshalb eine Übergangslösung in der vergangenen Woche notwendig wurde. Christofer Radic, Gründer der Auden AG, verantwortet in Zukunft als Chief Investment Officer (CIO) das Portfoliogeschäft und die Anlegerkommunikation.

Herr Schult kennt die Auden AG und ihr Portfolio im Detail und kann bereits auf wichtige Verdienste für die Beteiligungsgesellschaft zurückblicken. So leitete er hauptverantwortlich die Abspaltung der Aktivitäten der damaligen Kilian Kerner Fashion Group von der im Q2 2016 neu aufgesetzten Auden AG. Er restrukturierte das defizitäre Modegeschäft, eine Leistung, die der Gesellschaft bereits nach knapp sechs Monaten erlaubte, ein positives Jahresergebnis vorzulegen.

Reyke Schult kommentiert: "Ich habe in meiner bisherigen Tätigkeit im Beteiligungsumfeld zahlreiche Kenntnisse erwerben und Erfahrungen machen dürfen, die ich als Vorstand hier nun sehr schnell einbringen werde, sei es beim weiteren Aus- und Umbau des Portfolios oder dem nun sehr schnell zu finalisierenden Jahresabschluss. Ich sehe mich als ergebnisorientierten Manager und bin sicher, dass die Trennung des Investmentgeschäfts vom Mid- und Backoffice, die wir hiermit vollziehen, die Auden klar besser, schneller und professioneller machen wird."

Christofer Radic, der die Beteiligungsgesellschaft Anfang 2016 im Rahmen eines Reverse Takeover startete und jüngst seine Vorstandsrolle niederlegte, kommentiert: "Die Zusammenarbeit mit Reyke wird es mir ermöglichen, mich dezidiert aufs Front Office, d.h. die Portfoliofirmen, Dealflow und Investoren, zu konzentrieren. Reyke nimmt mir so eine Menge Themen ab und bringt ganz generell eine hohe Fachkompetenz, auch in der Leitung einer börsennotierten AG, zum Tragen, Fähigkeiten, die uns nachhaltig weiterbringen."

Reyke Schult abschließend: "Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben und werde zügig, transparent und lösungsorientiert vorgehen. Ich bin sicher, dass wir die Gesellschaft nach den leider schwierigen letzten paar Wochen kurzfristig stabilisieren und sie so wieder zu einem echten Player im Early-Stage Beteiligungsmarkt machen können. Gegenüber unseren Aktionären vertraue ich auf meine Verantwortung als Sprecher der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, wo ich viele börsennotierte Gesellschaften begleitet habe, einen Erfahrungsschatz, den ich hier nun als Vorstand einbringe."

Reyke Schult, gelernter Bankkaufmann, war zuletzt in leitender Funktion für die Deutsche Kreditbank AG tätig. Er vertritt darüber hinaus seit zehn Jahren die DSW im Raum Berlin.

Die Auden AG beabsichtigt die neuen Aufsichtsratsmitglieder bereits in den kommenden Tagen zu benennen sowie den testierten Jahresabschluss 2016 so schnell wie möglich vorzulegen, um anschließend umgehend die diesjährige Hauptversammlung einberufen zu können.

Über Auden AG: Die Auden AG mit Hauptsitz in Berlin investiert gezielt in sorgfältig ausgewählte wachstumsstarke Unternehmen. Die Gesellschaft verfolgt einen aktiven, wertorientierten Beteiligungsansatz und fördert ihre Portfoliofirmen fortlaufend durch ihr Netzwerk und Expertise. Durch die strenge Vorauswahl möglicher Engagements und die aktive Betreuung der eingegangenen Beteiligungen können sich Family Offices und Institutionelle Investoren ebenso wie Privatanleger die außerordentlichen Renditechancen in diesem komplexen und von außen schwer zugänglichen Markt sichern.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Auden AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Auden AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Tel.: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: ir@auden.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Auden AG Am Kupfergraben 6 10117 Berlin Deutschland Telefon: + 49 30 80494800 Fax: + 49 30 80494809 E-Mail: info@auden.com Internet: www.auden.com ISIN: DE000A161440 WKN: A16144

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

