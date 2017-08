Wichtige Neuigkeiten gibt es heute von der australischen Graphitgesellschaft Kibaran Resources (WKN A1C8BX / ASX KNL). Das Unternehmen hat von deutschen Experten umfassende Testarbeiten an seinem Kugelgraphit - zum Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien - durchführen lassen. Und diese Tests fielen äußerst positiv aus. Wie Kibaran heute nämlich mitteilte, konnte erfolgreich Material zur Verwendung in Batterieanoden aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...