Nach einem starken ersten Halbjahr will BayWa in neue Geschäftsfelder vorstoßen. Dafür soll ein Tomaten-Gewächshaus mit einer Produktion von 5000 Tonnen pro Jahr entstehen - mitten in der Wüste.

Europas größter Agrarhändler BayWa will den Tomatenanbau zur gewinnbringenden Alternative für Anleger in der Nullzinsphase machen. "Wir können uns vorstellen, dass wir in dieses Geschäft großflächig einsteigen werden", sagte am Donnerstag Klaus Josef Lutz, ...

