Nachdem die Aktie von Medigene am Mittwoch im Vorfeld der Zahlen zum zweiten Quartal noch deutlich zulegen konnte, muss das Papier am heutigen Donnerstag kräftige Verluste hinnehmen. Am frühen Nachmittag verliert die Aktie mehr als fünf Prozent auf 10,16 Euro. Zeitweise lag Medigene allerdings bereits zehn Prozent im Minus. Grund für die Abgaben war das höhere Minus im zweiten Jahresviertel. Zudem hatten sich wohl einige Anleger auch weitere Details aus der Partnerschafft mit Bluebird erhofft. Der Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen betrug 3,87 Millionen Euro nach 3,07 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Unter anderem fielen die Kosten für Forschung und Entwicklung höher aus. Der Gesamtumsatz hingegen kletterte um 48 Prozent auf 2,3 Millionen Euro. Zudem bekräftigte Medigene den Ausblick für das Gesamtjahr.

