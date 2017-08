Frankfurt - Die deutsche Niederlassung von Santander Asset Management (SAM) hat den vierten Fonds in ihrer erfolgreichen Santander-Select-Fonds-Reihe aufgelegt: Der Santander Select Income (ISIN LU1590077316/ WKN A2DRBW) ist ein ausschüttender Multi-Asset-Dachfonds mit einem breit diversifizierten Portfolio, das überwiegend aus internationalen Renten-, Aktien- sowie Absolute-Return-Fonds besteht, so Santander Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

