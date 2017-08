Seattle (ots/PRNewswire) - Das Virginia Mason Institute (https://www.virginiamasoninstitute.org/) freut sich, sein Angebot Health Care Facility Design and Flow (https://www.virginiamasoninstit ute.org/health-care-facility-design-and-flow/) für Gesundheitsorganisationen und Teams vorstellen zu können, die flüssige Abläufe (https://www.virginiamasoninstitute.org/optimizing-flow-health-care/) und den vollen Wert einer für die Zukunft geplanten oder bereits bestehenden Anlage realisieren möchten.



'Health Care Facility Design and Flow' kann von Anfang an helfen, Ziele zu verfeinern, Visionen auszurichten und den "Flow" in der Gestaltung oder Nutzung einer Einrichtung im Gesundheitswesen zu optimieren - ab dem Moment, an dem eine Organisation sich für die Notwendigkeit einer weiteren Einrichtung entscheidet, bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem die Anlage voll funktionsfähig ist und ihren Betrieb aufgenommen hat.



Das Programm erlaubt den Teams, ihre Bedürfnisse präziser zu definieren, und zwar wichtiger Weise vor dem Beginn eines kostspieligen Design- und Bauprozesses, und optimiert, indem es sowohl die Mitarbeiter an vorderster Front als auch die Führungskräfte in Visualisierung, Definition von Aufgabenumfängen und in 3-D-Modellstudien einbindet, den Arbeitsfluss und die Abläufe innerhalb der Räumlichkeiten für Patienten und Gesundheitsdienstleister gleichermaßen.



Eine Optimierung in der Gestaltung von Gesundheitseinrichtungen und Flow reduziert Abfall, sorgt für sinnvolle Kosteneinsparungen und gewährleistet, dass die Patienten und die vor Ort tätigen Mitarbeiter sich in den Räumlichkeiten wohlfühlen.



'Health Care Facility Design and Flow' erfasst zunächst ein vollständiges Bild des Ist-Zustands und der gegenwärtigen Vorgehensweisen, um eine gute Grundlage für die zukünftigen, neu aufgestellten Prozesse und Arbeitsabläufe in der kommenden Einrichtung zu haben. Als nächstes wird Klarheit geschaffen, was räumliche Bedürfnisse, abteilungsübergreifende Koordination und Flexibilität für potenzielle zusätzliche Funktionen oder Veränderungen angeht. Das Team erhält damit beim Umzug in seine neu fertiggestellten Räumlichkeiten einen Arbeitsplatz, der den Ansprüchen wirklich gerecht wird, und kann das volle Potenzial der Örtlichkeiten ausschöpfen.



"Es ist häufig so, dass die Mitglieder eines Teams eine vorgefasste Vorstellung davon haben, was sie in einer neu eingerichteten Anlage brauchen, dann aber ihre Meinung prompt nach dem Umzug ändern", erläutert Virginia Mason Institute Sensei Chris Backous, "Gibt man den Teammitgliedern jedoch die Möglichkeit, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und einen besser abgestimmten Ansatz für die praktische Gesundheitspflege zu entwickeln, ist das Team vom ersten Augenblick an in der neuen Einrichtung erfolgreich".



Das jetzige neue Angebot baut auf den umfassenden und erfolgreich bewährten 3P (https://www.virginiamasoninstitute.org/training-services/3p/)s and RPIW (https://www.virginiamasoninstitute.org/training-services/rapid- process-improvement-workshop/)s auf, die das Virginia Mason Institute für Organisationen im Gesundheitswesen in aller Welt bereitgestellt hat. Das erweiterte und anpassbare Programm ermöglicht Unternehmen, an jedem Punkt ihres Ausbaus von Prozessverbesserungen und schlankem Anlagendesign profitieren zu können.



Informationen zum Virginia Mason Institute



Wir beim Virginia Mason Institute glauben, dass eine einwandfreie Gesundheitsversorgung möglich ist. Wir sind engagiert und zuversichtlich, dass wir das Gesundheitswesen umgestalten können. Die Transformation kann über das Schaffen und Aufrechterhalten einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung; durch Bereitstellung von Schulungen, die inspirieren, vorbereiten und anleiten; und durch die Unterstützung von Organisationen bei der Lösung ihrer dringlichen und fortwährenden Probleme gelingen. Es ist machbar. Mit vereinten Kräften rücken wir unermüdlich dem Ziel näher, die Sicherheit und Zufriedenheit der Patienten und die Qualität, Kostenstruktur und Bereitstellung in der Gesundheitsversorgung zu verbessern.



Elizabeth Kimball Public and Media Relations Virginia Mason Institute marketing@virginiamasoninstitute.org



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/541274/Virginia_Mason_Insti tute_Facility_Design_Offer.jpg



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/321383/Virginia_Mason_Insti tute_Logo.jpg



OTS: Virginia Mason Institute newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119301 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119301.rss2