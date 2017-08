Visa hat zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt und gleichzeitig die Prognose angehoben. So sollen der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie im Fiskaljahr 2017/18, das im September endet, um jeweils rund 20 Prozent steigen. Auch für die Visa-Aktie lief es in diesem Jahr sehr gut. Mehr zum Tranig-Tipp des Tages erfahren Sie hier von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes am Besten profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.