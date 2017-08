FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum des US-Dienstleistungssektors hat sich am Beginn des dritten Quartals beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des nicht-verarbeitenden Gewerbes für Juli stieg in zweiter Veröffentlichung auf 54,7 (Vormonat: 54,2) Punkte. In erster Veröffentlichung hatte sich ebenfalls ein Stand von 54,2 Punkten ergeben. Damit hat das Wachstumstempo im vierten Monat hintereinander angezogen.

Laut IHS Markit beruhte der Indexanstieg vor allem auf einem lebhaften Neuauftragsgeschäft, das mit der stärksten Rate seit zwei Jahren gewachsen sei. Das wiederum habe die Auftragsbestände gestärkt und die Unternehmen zu Einstellungen ermuntert. Dies schlage sich auch in Optimismus für eine anhaltende Expansion in den kommenden Monaten nieder. Gleichzeitig sei der Inflationsdruck vergleichsweise stark geblieben.

