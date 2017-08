München (ots) -



- Neue interaktive Dating-Show, moderiert von Jana Ina Zarrella - Startshow am Montag, 11. September 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II - Die Highlights der "Love Island" Woche jeden Samstag bei RTL II



Am 11. September heißt es endlich: Lasset die Spielchen beginnen! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel und die wahrscheinlich heißeste Show des Jahres beginnt. Zum Auftakt stellt Moderatorin Jana Ina Zarrella die abenteuerlustigen Singles vor, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen.



Eine Gruppe aufgeregter Singles steht vor dem Abenteuer ihres Lebens. Am 11. September ziehen sie als erste Islander in ihr luxuriöses Paradies, das in den kommenden Wochen zum Schauplatz für heiße Flirts, wildes Herzklopfen und wahre Leidenschaft wird. Alle sind bereit für das spannende Spiel mit der Liebe - doch nicht nur Moderatorin Jana Ina Zarrella hat bei ihren Besuchen in der Villa jede Menge Überraschungen dabei, auch die Zuschauer haben über die Love Island App großen Einfluss auf das Geschehen.



Bei "Love Island" müssen die Islander jeweils zu zweit beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Bei herausfordernden Spielen lernen sie sich kennen und kommen ihren Partnern näher. Wer meint es ernst und wer spielt ein falsches Spiel? Außerdem müssen sie sich regelmäßig aufs Neue entscheiden: Wer bleibt zusammen, wer macht Schluss und wer angelt sich einen neuen Partner? Doch selbst die glücklichsten Paare sollten sich nicht auf Wolke sieben ausruhen, denn jederzeit könnten neue attraktive Singles vermeintlich vergebene Herzen erobern - da ist Liebeskummer und Drama vorprogrammiert. Nichts ist vorhersehbar und fast alles ist möglich bei "Love Island". Nur eins ist sicher: Wer Single bleibt, muss die Insel verlassen!



Im großen Live-Finale am 2. Oktober entscheiden die Zuschauer schließlich, welches Paar gewinnt und die Chance auf 50.000 Euro erhält.



Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Interessierte können sich weiterhin als Teilnehmer für das Format bewerben. Mehr Informationen auf http://www.rtl2.de/loveisland.



"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Start am Montag, 11. September, um 20:15 Uhr, danach täglich um 22:15 Uhr bei RTL II



