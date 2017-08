Innovative Technik definiert Bereitstellung drahtloser Anbindung kostengünstig neu; Breitband und Voice mit hoher Geschwindigkeit für arktische Regionen Kanadas



Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Parallel Wireless Inc., bahnbrechend darin, Mobiltelefonnetze so einfach und kosteneffizient wie WLAN umzusetzen, und Ice Wireless, Kanadas am schnellsten wachsender Provider drahtloser und verkabelter IP-Dienste, haben heute die erfolgreiche Bereitstellung einer Großlösung mit diverser Technik auf Grundlage von virtualisierter RAN (vRAN) für vollständiges IP von Parallel Wireless bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht den kostengünstigen Ausbau drahtloser Breitbanddienste für Verbraucher und Unternehmen in den abgelegensten arktischen Gegenden von Kanada.



Ice Wireless wurde klar, dass Innovation vonnöten war, um die Netzwerkdienste in den abgelegenen Märkten, welche das Unternehmen bedient, zu verbessern. Viele dieser Märkte verfügen nur über beschränkte Backhaul-Verfügbarkeit und begrenzte Stromversorgung. Mit einer Netzwerklösung des Typs Commercial Off-the-Shelf (COTS) von Parallel Wireless konnte Ice Wireless beschleunigt Abdeckung umsetzen. Das Angebot für Kunden wurde durch Nutzung sämtlicher verfügbarer Übertragungswege und bei minimalem Stromverbrauch für signifikante Senkung der Betriebskosten bereitgestellt.



Diese selbstkonfigurierende und selbstoptimierende Technik vereint HetNet Gateway (HNG) von Parallel Wireless mit Basisstationen des Typs Converged Wireless System (CWS) von Parallel Wireless.



Die Standorte werden die Kapazität der Technik für Software-Defined Radio (SDR) komplett nutzen, um 3G und 4G/LTE in einer integrierten Lösung mit geringem Platzbedarf zu vereinen.



Samer Bishay, Präsident und CEO von Iristel und Ice Wireless, sagte: "Unsere Entscheidung für die Zusammenarbeit mit Parallel Wireless beruht auf dem gemeinsamen Ziel, nicht angebundene Gebiete anzubinden. Wir engagieren uns dafür, unseren Kunden, unabhängig von deren Standort, die bestmögliche Kommunikation zu bieten, um ihre Situation zu verbessern. Die anspruchsvolle Aufgabe liegt darin, dass Versorgung der nächsten Milliarde Menschen mit dem Internet Lösungen benötigt, die höchst kostengünstig und einfach bereitzustellen sind. Diese neue Partnerschaft bestärkt unsere führende Stellung im Mobilmarkt und wir können für mehr Verbindung in der Welt sorgen. Parallel Wireless vereint auf herausragende Weise technische Fachkenntnis, bewährte Systemintegration und exzellenten Service und Support. Dies macht sie zum idealen Partner, um unsere Ziele umzusetzen."



Steve Papa, Gründer und CEO von Parallel Wireless, sagte: "Nahezu 4 Milliarden Menschen auf der Welt sind immer noch nicht angebunden. Ihnen fehlen die Möglichkeiten des Internets, mit Familie und Freunden in Verbindung zu bleiben, sich weiterzubilden, Firmen zu führen, ihre Berufslaufbahn zu fördern, Unterhaltung zu genießen und vieles mehr. Diese Nutzer in abgelegenen Gebieten wünschen das vollständige Internet, nicht nur einen kleinen Teil davon. Wir bei Parallel Wireless expandieren und aktualisieren unser Portfolio stetig, damit jeder Einzelne das Internet in dieser Form genießen kann. Ice Wireless ist im Bereich der Kommunikation führend und bei der Technik innovativ und teilt unsere Zielsetzung der Anbindung für die gesamte Bevölkerung. Wir freuen uns darauf, Ice Wireless und dessen Kunden auf ihrem Pfad in die Zukunft zur Seite zu stehen."



Über Ice Wireless



Ice Wireless ist ein Netzanbieter mit eigenen Einrichtungen, der ländlichen und abgelegenen Gebieten im Norden Kanadas Technik der Typen 3G/4G/LTE-A liefert. Ice Wireless wurde 2005 gegründet und versorgt Regionen des Yukon, der Northwest Territories, von Nunavut und Quebec mit den neuesten Smartphones und angebundenen Geräten. Kunden von Ice Wireless können ihre Smartphones und Geräte in Kanada, den USA und international über das Netzwerk von Roamingpartnern der Firma nutzen. https://www.icewireless.com



Über Parallel Wireless



Die Zielsetzung von Parallel Wireless ist die Anbindung der 4 Milliarden Menschen, die derzeit noch nicht angebunden sind, durch Neukonzeption der Mobil-Infrastruktur. Die gestaltete Infrastruktur ermöglicht Betreibern, ihre G-Mobilfunknetze so einfach und kosteneffizient wie WLAN für Unternehmen umzusetzen - sei es für ländliche Regionen, Unternehmen, öffentliche Sicherheit, M2M, Smart Cities oder für dicht besiedelte urbane Gebiete. Das Unternehmen produziert auf sechs Kontinenten und arbeitet mit vielen führenden Netzbetreibern auf der ganzen Welt zusammen. Die Innovationskraft und Spitzenleistungen von Parallel Wireless wurden mit 31 Branchenpreisen ausgezeichnet. www.parallelwireless.com.



