DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Puma-Chef Björn Gulden ist trotz zuletzt überraschend guter Zahlen nicht zufrieden. "Ich finde nicht, dass wir schon besonders erfolgreich sind", sagte der Manager dem "Handelsblatt" (Freitag). Puma sollte "acht, neun oder zehn Prozent Ebit-Marge erreichen", so Gulden, "und nachhaltig im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich wachsen". Da werde Puma hinkommen, "aber da sind wir noch nicht". Bisher liegt die Marge von Puma bei unter fünf Prozent.

Beim Wachstum sieht Gulden große Chancen auch in den USA. "Jeder Amerikaner hat vier paar Laufschuhe im Schrank, der Deutsche etwa 0,8". Da sei noch "viel Raum für Puma". Gulden plant bereits einen großen Schritt in den USA: "Wir suchen den Schlüssel für den Einstieg in die US-Sportarten". Puma wolle entweder im Basketball, Baseball oder American Football einsteigen, weil es im Sportbereich in den USA schwerer sei, wenn man dort keine der Sportarten ausrüstet./he/tos

