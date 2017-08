Ekosem-Agrar GmbH: Creditreform bestätigt Ratingnote CCC (stabil)

Walldorf, 03. August 2017 - Die Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, mit CCC und einem stabilen Ausblick bestätigt. Allgemein werden dem Konzern ein gutes Geschäftsmodell, eine starke Marktstellung und eine geringe Konjunktursensitivität bescheinigt. Positiv hervorgehoben wird weiterhin das derzeit gute Geschäftsumfeld, die erreichte Umsatzsteigerung in 2016 und die operative Entwicklung. Kritisch gesehen werden die schwachen Finanzkennzahlen, die Bewertungs- und Wechselkurseffekte durch das Rubelgeschäft sowie die wachstumsbedingte Ausweitung der Verschuldung.

Letztere ist eine Konsequenz aus der bewussten Entscheidung des Managements, unter den derzeit idealen Bedingungen eines deutlich gestiegenen Milchpreises und der Konzentration der staatlichen Förderungen in der russischen Landwirtschaft auf die Milchproduktion, den Wachstumskurs weiterzuführen. Die Expansion steht unter dem Vorbehalt, dass die derzeit sehr guten Rahmenbedingungen weiter bestehen bleiben. Durch den weiteren Ausbau der Milchproduktion rechnet die Gesellschaft mit einer Umsatzsteigerung von rund 50 % im laufenden Geschäftsjahr.

Ungeachtet der zunehmenden wirtschaftlichen Stabilisierung sieht die Creditreform Rating nach wie vor ein erhöhtes Länderrisiko Russland gegeben.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von über 74.000 Rindern (davon ca. 33.400 Milchkühe) und einer durchschnittlichen Milchleistung von rund 850 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 229.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 4.100 Mitarbeitern an sieben Standorten in sechs Regionen in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2016 eine Betriebsleistung von 149,2 Mio. Euro und ein EBIT von 31,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Kontakt

Adrian Schairer // Ekosem-Agrar GmbH // T: +7 920 449 17 12 // E: adrian.schairer@ekosem-agrar.de

Irina Schwachhofer // Ekosem-Agrar GmbH // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de // www.ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

