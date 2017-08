Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Greifswald (pts024/03.08.2017/17:30) - Die HanseYachts AG ist einer der führenden Hersteller von modernen Segel- und Motoryachten mit Sitz in der Hansestadt Greifswald im Norden von Deutschland mit direktem Zugang zur Ostsee. Zusätzlich zu den bestehenden sechs erfolgreichen Marken werden ab sofort auch Segel- und Motorkatamarane der Marke Privilège über das weltweite Händlernetz der HanseYachts AG verkauft. Hierzu haben die HanseYachts AG und die Privilège Marine SAS mit Sitz in Frankreich Kauf- und Lizenzverträge abgeschlossen. Die HanseYachts AG ist nun im direkten Besitz der Marke "Privilège". Darüber hinaus wurde eine Vertriebs- und Einkaufsvereinbarung geschlossen. Die französische Gesellschaft bekommt dadurch Zugang zu dem weltweiten Händlernetz und ermöglicht sich die Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten der HanseYachts AG. Im Gegenzug profitiert die HanseYachts AG von den Gebühren aus den Lizenz- und Kooperationsverträgen mit einem erfolgreichen Katamaranhersteller in einem stark wachsenden Segment. Diese deutsch-französische Zusammenarbeit ist möglich, nachdem die Muttergesellschaft der HanseYachts AG - die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA - die Mehrheit der Anteile an der Privilège Marine SAS am 19. Mai 2017 erworben hat. Die Privilège Marine SAS ist ein Premium-Katamaranhersteller mit Sitz in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Seit über 20 Jahren genießen Privilège Katamarane eine hervorragende Reputation für ihre hohen Standards auf dem Katamaranmarkt. Der Yachtbau bei der Privilège Marine SAS steht für Sicherheit, Komfort, Zuverlässigkeit und Fahrspaß. Seit Gründung des Unternehmens wurden über 800 Privilège Yachten mit einer Länge von 12 bis 23 Meter gebaut. Die Philosophie von Privilège ist stark kundenorientiert. Jede einzelne Yacht in den verschiedenen Modellreihen ist einzigartig und wird mit hoher Qualität veredelt und nach Kundenwunsch gefertigt. Somit ergänzen sich die Produkte beider Gesellschaften hervorragend: Sowohl die HanseYachts AG als auch die Privilège Marine SAS bauen individualisierte Eigneryachten im Premiumsegment, die sportlich, luxuriös und auch für Langfahrten auf den Weltmeeren geeignet sind. Über HanseYachts: Die HanseYachts AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von modernen Segel- und Motoryachten mit Sitz in der Hansestadt Greifswald im Norden von Deutschland. Unter sechs starken Marken werden jährlich bis zu 600 Yachten nach Kundenwünschen gefertigt und zum Teil direkt ab Werft über den Seeweg in über 90 Länder ausgeliefert. Mit vier bis sieben neuentwickelten Yachten pro Jahr und regelmäßigen Innovationen baut die HanseYachts AG ihren Wettbewerbsvorteil stetig aus und gewinnt permanent Marktanteile dazu. Die Aktie der HanseYachts AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0KF6M8). (Ende) Aussender: HanseYachts AG Ansprechpartner: Dr. Marcus Münch Tel.: +49 3834 5792-0 E-Mail: mmuench@hanseyachts.com Website: www.hanseyachts.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170803024

