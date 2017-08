Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts



Moers, 3. August 2017 - Die amalphi ag (ISIN DE0008131350, Basic Board) gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts vom Juli 2017 bekannt.



Im Zuge der Privatplatzierung wurden alle 208.523 Aktien platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der gesamten Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 417.046 soll in erster Linie zur Sicherung der Liquidität und zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet werden.



Das Grundkapital der Gesellschaft wurde unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um einen Betrag von EUR 208.523 gegen Bareinlagen erhöht. Das Grundkapital beträgt nunmehr EUR 2.293.758. Die neuen Aktien wurden mit Gewinnberechtigung ab 1.1.2017 ausgegeben.



Über amalphi Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance).



Wertpapierkennnummer (WKN): 813 135 International Securities Identification Number (ISIN): DE0008131350 Kontakt: Investor Relations, amalphi AG Fritz- Peters- Str. 20, D 47447 Moers T, Telefax: 02841-36 866 - 47



E-Mail: ir@amalphi.de



Aussender: amalphi ag Adresse: Fritz-Peters-Straße 20, 47447 Moers Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 2841 368660 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



