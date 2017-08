Paris (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Singer-Songwriterin Camila Cabello ist schon jetzt eine feste Größe in der Musikindustrie. Mit ihrer faszinierenden Stimme und unbestreitbaren Starqualitäten hat es die Künstlerin, die seit neuestem solo auf der Bühne steht, weit gebracht: Als Teenager schrieb sie Songs in ihrem Zimmer in Miami, bis ihre Karriere in der 9. Klasse eine unvorhergesehene Wendung nahm, als sie sich in der Castingshow "X Factor" bewarb.



Mit ihren gerade einmal 20 Jahren muss sich Camila neben Chartgrößen wie Bruno Mars nicht verstecken. Für ihn steht sie diesen Sommer als Opening Act auf der Bühne, bevor im Herbst ihr Debütalbum als Solo-Künstlerin erscheint. Nebenbei scheut die talentierte It-Beauty keine Mühen, um sich sozial zu engagieren. Nun ist Camila das neueste Mitglied der L'Oréal Paris-Familie. Für die exotische Schönheit mit kubanisch-mexikanischen Wurzeln ist "Schönheit die Art und Weise, wie man sich selbst als Mensch präsentiert".



"Ich freue mich riesig, Teil dieser multikulturellen, talentierten Familie von Kreativen, Schauspielerinnen, Sängerinnen und Models zu werden - Menschen, die ihre Ziele verfolgen und sich von ihrer inneren Stimme leiten lassen. Ich bin dankbar für diese unglaubliche Chance, mit ihnen zusammen motivierende und inspirierende Kampagnen zu schaffen, die Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt wirklich ansprechen. Und außerdem darf ich Fotoshootings in Paris machen! An euch alle da draußen, die ihr eure eigenen Träume verfolgt: "Wir sind es uns wert!"



"You can do the impossible."



Camilas Geschichte als Sängerin begann 2012: Damals bat die 15-jährige aus Miami ihre Mutter, sie zum Vorsingen für die berühmte amerikanische Fernsehshow "X Factor" zu bringen. Dort sang sie zum allerersten - und bekanntlich nicht zum letzten - Mal vor Publikum. Statt ihre "Quinceañera" zu feiern, eine Party zum 15. Geburtstag, wie sie bei vielen lateinamerikanischen Familien üblich ist, begann Camila Cabello ihre sensationelle Karriere. Mit der Girlband Fifth Harmony wurde sie in den Pop-Olymp katapultiert - mit mehreren Hitsingles und Milliarden von Videoklicks. Im Dezember 2016 schaffte es Camila Cabello mit ihrer Solo-Single "Bad Things" an die Spitze der Charts. Die Single wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet - ein einzigartiger Start für ihre Solokarriere, mit der Camila sich nun auf ihre eigene Musik konzentrieren und ihren Fans, wie sie sagt, ein großes Stück ihres Herzens geben möchte.



"Let the music lift you up."



Mit der Freiheit, ihre eigene Musik zu schaffen, ist aus Camila Cabello eine Solokünstlerin mit einem wundervoll unverwechselbaren Sound geworden. Sie konnte ihre Persönlichkeit als Songwriterin entwickeln und herausfinden, was ihr an der Musik das Wichtigste ist: Geschichten und Gefühle zu teilen. Das zeigt sie mit "Crying in the Club", einer von zwei Singleauskopplungen aus ihrem im Herbst erscheinenden Album. Der Song hat sich von einer intimen und ungefilterten Auseinandersetzung mit Gefühlen zu einer beliebten Clubhymne entwickelt, deren zugehöriges Musikvideo bis heute unglaubliche 60 Millionen Mal gesehen wurde.



"Go Girls - we are magical as hell!"



Camila nutzt ihre Stimme nicht nur für die Musik, sondern auch um auf Themen aufmerksam zu machen, die ihr am Herzen liegen. Sie ist ihrem kubanisch-mexikanischen Erbe eng verbunden und spricht offen darüber, wie es ihrer Familie als Einwanderern in den USA ergangen ist. Außerdem unterstützt sie die LGBTQ-Community. Mit ihrem vielfältigen Engagement setzt sie ihren Einfluss zugunsten von Organisationen wie "Save the Children" ein und nutzt ihr unglaubliches Talent für Fundraising-Konzerte. Dank ihrer Rolle als engagierte Stimme für Frauenrechte wurde Camila vom "Time"-Magazin zu einem der einflussreichsten Teenager des Jahres 2016 gekürt. Ihre Reaktion war herzerwärmend: "Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dafür anerkannt zu werden, dass ich mich mit meiner Stimme für einen positiven Wandel in der Welt einsetze."



"Wir sind sehr stolz, Camila Cabello bei L'Oréal Paris begrüßen zu dürfen. Mit ihren 20 Jahren ist sie ein Naturtalent auf der Bühne und ihre Stimme und Musik bewegen die Menschen nicht nur, sondern verbinden sie auch. Ihr Weg als Kind von Kuba in die USA hin zu einer Solokünstlerin ist eine Geschichte über das Besiegen von Ängsten; darüber, das zu verfolgen, was man will, und für das einzustehen, woran man glaubt. Mit Camila als Zuwachs in unserer Familie talentierter Botschafterinnen feiern wir starke Frauen und wie man Großes erreicht und dabei bodenständig bleibt." Pierre-Emmanuel Angeloglou, Global President von L'Oréal Paris.



Auch als Star mit 11 Millionen Fans auf Instagram bleibt Camila eine 20-Jährige, mit der man sich identifizieren kann: Sie ist genauso besessen von Harry Potter wie wir alle. Sie leidet unter Lampenfieber und steht unter demselben Social-Media-Druck wie alle von uns. Mit ihrer Fangemeinde, ihren "Camilisers", verbindet sie eine Liebe, die über ihre Musik hinausgeht.



OTS: L'Oréal Paris newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73372 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73372.rss2



Pressekontakt: Pressestelle L'Oréal Paris Deutschland



Heike Leder - Heike.Leder@Loreal.com Meltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.com