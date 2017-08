Neu-Isenburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Familien lieben Punica - und Punica liebt Familien. Als Dankeschön wurden sechs Gewinnerfamilien als Helden des Familienalltags mit einer Auszeit samt Meet & Greet mit der sympathischen Dana Schweiger beschenkt.



Nichts ist so wertvoll wie Zeit, die man mit der Familie verbringt. Niemand weiß das besser als Punica, schließlich bietet das erfrischende Getränk mit Fruchtsaft seit Generationen die "Oase der Erfrischung" für die ganze Familie an. Ob beim morgendlichen Frühstück, beim Picknick im Park oder nach einem anstrengenden Tag, Punica ist immer da, wenn Mamas einen Moment für sich, Papas neue Energie oder Kinder eine leckere Erfrischung brauchen. Und weil das so ist, schenkte Punica mit der Initiative "Familien-Freude" jetzt sechs Familien eine Auszeit in den Center Parks in der Bispinger Heide. Die Erinnerung an die gemeinsame Zeit wird allen Familien sicherlich noch eine Weile ein Lächeln ins Gesicht zaubern. "Es war unglaublich schön. Dieses Wochenende werden wir so schnell nicht vergessen!", äußerte sich Gewinnerfamilie Schenke-Konradi.



Höhepunkt des Familienwochenendes war für alle Beteiligten das Meet & Greet mit Dana Schweiger, der sympathischen Botschafterin der Punica-Initiative. Die vierfache Mutter präsentierte sich als Star zum Anfassen. Ganz ohne Berührungsängste, charmant und gut gelaunt plauderte sie darüber, wie schwierig es sein kann, Familie, Job und Freizeit unter einen Hut zu bekommen: "Auch ich stehe vor den kleinen und großen Herausforderungen, die andere Familien haben", verriet sie bei einem Glas Punica. "Mal haben die Kinder keine Lust auf Schule oder Hausarbeit, mal läuft eine Klassenarbeit nicht ganz so gut." Darüber mussten gerade die Kinder ein bisschen kichern: Wer hätte denn schon gedacht, dass auch Prominente ganz normale Probleme haben? Für Gewinnerfamilie Arnold war das Kennenlernen etwas ganz Besonderes: "Das Treffen mit Dana Schweiger war ein tolles Erlebnis und auch unsere Kinder hatten sehr viel Spaß."



Besonders im Fokus des Treffens stand die Übergabe der "Helden des Familienalltags"-Awards von Punica durch Dana Schweiger. Die Gewinner hatten im Vorfeld der gemeinsamen Auszeit unter Beweis gestellt, dass sie eben solche Helden sind. In einem Satz hatten sie geschildert, warum sie ihren Alltag besonders heldenhaft meistern und wo sie sich gegenseitig unter die Arme greifen. Von den ganz individuellen Erlebnissen der Familien waren Dana Schweiger und Punica sehr berührt.



Weder für einen reibungslosen Alltag noch für ein glückliches Familienleben gibt es ein Patentrezept, trotzdem gab Dana Schweiger den Gewinnern noch eine Erfahrung mit auf den Weg: "Ich bin der Meinung, dass es das Wichtigste im Familienalltag ist, Kindern Liebe und Respekt zu geben." Klar, dass die anwesenden Eltern und Kids da ganz einer Meinung mit ihr waren. Insgesamt bestätigten die Tage in der Bispinger Heide genau das, was Punica überhaupt zu der Kampagne veranlasst hatte: Nichts ist wertvoller als Zeit, die man mit der Familie verbringt.



Über PepsiCo



PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2016 einen Nettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.



Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es ist unsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens untrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbunden ist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com.



OTS: PepsiCo Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58045 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58045.rss2



Pressekontakt: markenzeichen GmbH Monique Koller Schwedlerstraße 6 60314 Frankfurt am Main Tel +49 (0)69 7104 880 14 pepsico@markenzeichen.eu