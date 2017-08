The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2017



ISIN Name



CA3018351047 EXETER RESOURCE CORP.

FR0011566793 SOITEC 13-18 CV

MHY8897Y5037 TOP SHIPS DL-,01

US68230A1060 ONCOGENEX PHARMAC. DL-001