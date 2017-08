CRISPR/CAS9 - die "Genschere"Nachdem ich zuletzt ja eine regelrechte "Abhandlung" über Baidu geschrieben habe, möchte ich mich heute etwas kürzer fassen. Vorab muss man jedoch wissen, dass ich keine medizinische Ausbildung habe. Zwar könnte ich euch die CRISPR/CAS9-Technologie durchaus erklären, es geht aber einfacher mit diesem Video (wenn auch leider in englisch): https://www.youtube.com/watch?v=ouXrsr7U8WIUm es aber auch in einigen kurzen Worten zu erläutern: Die CRISPR/CAS9-Technologie wird auch "Genschere" genannt. Das hat seinen guten Grund. Denn mit Hilfe dieser Technologie lässt sich das menschliche Erbgut, die Gene, verändern. So werden bspw. kranke Gene einfach weg geschnitten. Anwendung fand diese Technologie z.B. hier, weshalb sie gerade heute in aller Munde ist: http://www.focus.de/wissen/videos/methode-crispr-cas9-forscher-reparieren-gendefekt-an-menschlichen-embryonen_id_7427335.html...

Den vollständigen Artikel lesen ...