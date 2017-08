Plattform von vBrand für maschinelles Lernen fügt Tätigkeit von

Nielsen Sports Tempo und Kapazität hinzu



New York (ots/PRNewswire) - Nielsen (NYSE: NLSN) hat heute den

Erwerb von vBrand bekannt gegeben, einem Technologie-Start-up mit

Sitz in Israel, das eine Plattform mit maschinellem Lernen zur

Messung von Markenpräsenz und deren Wirkung in Sportprogrammen nutzt.

vBrand und dessen Technik werden vollständig in Nielsen Sports

integriert, was für die wichtigsten Sportprodukte des Unternehmens -

Sport24 und Social24 - schnellere Bereitstellung und höhere

Größenordnung bedeutet. Die finanziellen Konditionen wurden nicht

offengelegt.



Der Erwerb der modernen Technik von vBrand erweitert die

Kapazitäten und Methoden von Nielsen Sports bei Messung von

Sponsoring, die im Sport zu den robustesten gezählt werden.

Maschinelles Lernen von vBrand wird die Geschwindigkeit, mit der die

Technik von Nielsen Sport für die Logoerkennung und Medienüberwachung

die Positionierung von Marken auf dem Bildschirm bestimmt und

berechnet, deutlich beschleunigen. Im Speziellen ermöglicht Technik

von vBrand Marken und Rechteinhabern das Überwachen und Verfolgen von

Sponsoringpräsenz innerhalb von Stunden nach einer Veranstaltung und

Korrekturen bei digitalen Schildern und Sozialkampagnen in einem

Turnier, einem Wochenende eines Wettbewerbes oder einer Saison.



Das Sportmarketing wird für Marken, welche Verbraucher in einem

fragmentierten Markt mit hohem Konkurrenzdruck erreichen wollen,

immer wichtiger. Fans schauen zuverlässig ihre bevorzugten Ligen,

Mannschaften und Athleten und es wird prognostiziert, dass die

weltweiten Ausgaben von Sponsoren in Sport und Unterhaltung allein im

Jahr 2017 mehr als 60 Milliarden USD betragen. Die wichtigsten

Marketinglösungen von Nielsen Sports messen jährlich bereits

Millionen Stunden von Content. So werden für mehr als 1.700 der

wichtigsten Rechteinhaber, Marken, Agenturen und Sender Analysen und

Erkenntnisse bereitgestellt.



"Diese Übernahme ist Beleg unseres fortgesetzten Ausbaus und

unseres Engagements für unsere Klienten im Bereich des Sports", sagte

Howard Appelbaum, Präsident von Nielsen Entertainment. "Mit der

Technik von vBrand im vorhandenen Sponsoring-Bewertungsverfahren von

Nielsen Sports wird der Umfang der weltweit abgedeckten Programme und

Veranstaltungen weiter ausgebaut. Zudem werden sehr schnell Daten

über die Präsenz bereitgestellt. Kunden können so schneller bessere

Entscheidungen über Sponsoringplatzierung treffen. Daten und Zahlen

über die Markenpräsenz von Nielsen Sports gelten im globalen

Sportmarkt als Währung. Wir sind erfreut, dies mit diesem Erwerb

weiter stärken zu können."



"Der Erwerb von vBrand durch Nielsen ist eine sehr gute

Möglichkeit, unseren Weg fortzusetzen und unser Angebot auf das

nächste Niveau zu heben", sagte Yael Dor, der CEO von vBrand. "Wir

sind überzeugt, dass unsere hochmoderne Technik vereint mit der

Plattform von Nielsen deren führende Position ausbaut, denn

Sportvermarkter erhalten Transparenz und Klarheit für Investitionen

im Sportsponsoring."



"Wir freuen uns, Teil von Nielsen zu werden und deren

Geschäftszweig Sportanalysen unsere einzigartige Technik der

Videoanalysen und des Deep Learning zur Verfügung zu stellen", setzte

Tamir Rubinsky hinzu, Mitbegründer und CTO von vBrand.



Nielsens Erwerb ist der letzte Markstein einer bestehenden

Beziehung der Unternehmen. vBrand mit Sitz in Tel Aviv kam aus

Nielsen Innovate heraus, dem Technik-Inkubator von Nielsen mit Lizenz

der Innovation Authority von Israel (zuvor Office of the Chief

Scientist of Israel).



"Nielsen Innovate verfolgt einen anderen Ansatz als die meisten

Inkubatoren. Die Unternehmen werden neben einer Investition mit dem

Ziel unterstützt und angeleitet, Start-ups im Frühstadium zu

erfolgreichen, skalierbaren globalen Firmen werden zu lassen", sagte

Dov Yarkoni, CEO von Nielsen Innovate.



Seit der Gründung 2013 hat Nielsen Innovate 18 neue Firmen

finanziell unterstützt. Viele dieser Firmen sind bereits in

Pilotphasen oder haben Ihre Produkte an einige der größten Kunden von

Nielsen in den USA, Europa und China verkauft.



Über NIELSEN



Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ist ein globales

Performancemanagementunternehmen, das umfassende Kenntnis darüber

eröffnet, was Verbraucher ansehen und kaufen. Das Segment Nielsen

Watch liefert Kunden in Medien und Werbung "Total

Audience"-Messdienste für alle Geräte, auf denen Inhalte (Video,

Audio und Text) konsumiert werden. Das Segment Buy bietet Herstellern

und Einzelhändlern im Bereich der Verbrauchsgüter den einzigen

Gesamtüberblick der Branche bei der Performance im Einzelhandel.

Durch Integration der Daten der Segmente Watch und Buy und weiterer

Quellen stellt Nielsen seinen Kunden zudem Analysen für bessere

Performance zur Verfügung. Nielsen ist ein Unternehmen der S&P 500,

in mehr als 100 Ländern tätig und deckt mehr als 90 % der

Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.nielsen.com. Weitere Informationen über Nielsen Innovate erhalten

Sie unter www.nif.vc.



Über vBRAND



vBrand wurde von Tamir Rubinsky und Eli Ben-David gegründet und

ist führender Anbieter von Messungen des Sport-Sposorings in Echtzeit

und Planung und Maximierung der Datenanalyse auf allen Plattformen.

Die Plattform von vBrand nutzt modernste Technik der Bilderkennung

zusammen mit firmeneigener KI und Deep Learning, um Präsenz von

Sport-Sposoring auf TV, digitalem TV, im Internet und auf sozialen

Netzwerken festzustellen. Die Plattform stellt automatisch und

präzise in Einzelbildern fest, ob das Logo eines Sponsors für das

menschliche Auge sichtbar ist. Simultan werden Faktoren mit

Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Sponsors gewichtet, darunter

Dauer, Größe und Klarheit des Bildes. Die Plattform von vBrand

analysiert dann sämtliche dieser Daten mehrerer Plattformen in

Echtzeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.vbrandsports.com.



