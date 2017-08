Damit werden insgesamt mehr als 530 individuelle ICF-Varianten abgedeckt. Mit mehr als 50.000 Installationen weltweit haben die Ventilstationen bewiesen, dass sie während der gesamten Lebensdauer sicher und kosteneffizient sind. "Unser Ziel ist es, den Umstieg von herkömmlichen Ventilkombinationen auf die raffiniert konstruierten, einfach zu installierenden Ventilstationen auf dem Markt voranzubringen. Dazu führen wir neue Größen, Funktionen und Werkstoffe ein und bieten vollständig ICF-basierte Lösungen an", erklärt Kurt M. Sand, Produktmanager, Danfoss Industriekältetechnik. Die gesamte ICF-Reihe ist für Hochdrucksysteme zugelassen und kann in den wachsenden Märkten für Kaskadenlösungen eingesetzt werden, die die Vorteile der NH3- und der CO2-Kühlung miteinander kombinieren. Da für den Einbau nur zwei Schweißnähte erforderlich sind (im Gegensatz zu 13 bei vergleichbaren Ventilkombinationen), wird die Sicherheit in Hochdrucksystemen mit ...

