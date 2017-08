1. Halbjahr 2017:

Umsatzsteigerung und verbesserte EBIT-Marge

Altstätten, 4. August 2017 - COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2017 einen Nettoumsatz von CHF 78,0 Mio. (2016 H1: CHF 75,6 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode von 3,2% in der Berichtswährung Schweizer Franken. Währungs- und akquisitionsbereinigt betrug die Zunahme 1,8%. Die seit April voll konsolidierte Diatech steuerte CHF 0,6 Mio. zum Umsatzergebnis bei. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg dank dem Einsatz moderner Produktionsmittel und effizienter Marketinginstrumente um 6,2% auf CHF 9,6 Mio. an (2016 H1: CHF 9,0 Mio.). Die EBIT-Marge verbesserte sich im traditionell schwächeren ersten Halbjahr auf 12,3% (2016 H1: 11,9%) und unterstreicht die effiziente Organisation der Gruppe. Der Reingewinn nahm wegen eines währungsbedingt belasteten Finanzergebnisses und höheren Steuern um 16,0% auf CHF 6,0 Mio. (2016 H1: CHF 7,2 Mio.) ab. Der Free Cashflow stieg auf CHF 5,0 Mio., was deutlich mehr als eine Verdoppelung des Vorjahresergebnisses von CHF 2,1 Mio. darstellt. Mit der fortgesetzten Umsetzung der Strategieziele 2016-2018 beabsichtigt COLTENE das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen sowie neue Chancen am Markt zu nutzen, die sich aus der digitalen Transformation in der Zahnheilkunde eröffnen.

Im ersten Halbjahr 2017 standen die weitere digitale Ausrichtung des Unternehmens und die Akquisition von Diatech LLC im Fokus der Aktivitäten. Die fortschreitende Digitalisierung erlaubt es COLTENE, dank der Vereinfachung und Automatisierung der Abläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette und dem Einsatz intelligenter Tools die Effizienz der Organisation zu erhöhen. Zudem eröffnet die digitale Transformation in der Zahnheilkunde neue Behandlungsmöglichkeiten und bietet COLTENE als relativ kleine, dafür umso agilere Anbieterin von Qualitätsprodukten neue Chancen am Markt. Mit dem Kauf der Diatech LLC sicherte sich COLTENE den Vertrieb von hochwertigen Diamant- und Hartmetallbohrern unter diesem Namen in Nordamerika und bereinigte die Diatech Markensituation weltweit.



Wachstum in allen Regionen

Die Umsätze der COLTENE Gruppe stiegen im ersten Halbjahr 2017 in allen vier grossen Weltregionen sowohl in Schweizer Franken als auch in Lokalwährungen. In Asien steigerte COLTENE die Umsätze in Schweizer Franken und in Lokalwährungen gegenüber der Vorjahresperiode um 8,2%. Die Abverkäufe entwickelten sich vor allem in den wichtigen Zukunftsmärkten Indien und China mit Zunahmen in Lokalwährungen von 42,3% beziehungsweise 11,3% erfreulich. Zusätzliche Umsätze stammen auch von der im Vorjahr gegründeten Gruppengesellschaft in Japan, wo COLTENE ihre Präsenz erfolgreich etablierte. In Europa, im Mittleren Osten sowie in Afrika (EMEA) nahmen die Verkäufe um 1,2% (2,8% in Lokalwährungen) zu. Dabei wiesen die einzelnen Märkte unterschiedliche Resultate aus. Positiv entwickelten sich Südeuropa, Frankreich, die Benelux-Staaten und die Schweiz, während Deutschland sowie der Mittlere Osten Einbussen verzeichneten. In Nordamerika nahmen die Verkäufe aufgrund des vereinbarten Lagerabbaus mit den Händlern um 1,5% (0,2% in Lokalwährungen) nur leicht zu. Die Verkäufe der Distributoren von COLTENE Produkten in den nordamerikanischen Markt stiegen um 1,1% (sell-out), obwohl verschiedene Händler die Anzahl ihrer Aussendienstmitarbeitenden reduzierten. In Lateinamerika stiegen die Abverkäufe, angeführt von einer erfreulichen Umsatzentwicklung der brasilianischen Tochtergesellschaft, um 11,8% (in Lokalwährungen um 3,6%) an. In Brasilien wirkten sich die Vereinfachung der Führungsstruktur und der Prozessabläufe weiter positiv aus. Die brasilianische Gruppengesellschaft bestätigte die 2016 erreichte Umsatztrendwende und positioniert sich damit erfolgreich im Markt trotz der fortgesetzten Konsolidierung unter den Distributoren. Vigodent steigerte die Verkäufe in Lokalwährung um 27,6%.



Starke Endodontie

Im ersten Halbjahr 2017 weitete COLTENE die Abverkäufe in allen Produktgruppen mit Ausnahme der Restauration aus. Die grösste Zunahme erzielte die Produktgruppe Rotierende Instrumente mit 8,8%, was auf die Akquisition der Diatech LLC zurückzuführen ist. Es folgte Endodontie mit einem Anstieg von 6,3% auf CHF 16,7 Mio. (2016 H1: CHF 15,8 Mio.). Beide Gruppen profitierten von der Lancierung neuer Produkte, die das bewährte Sortiment ergänzten. Der Bereich Prothetik legte um 2,5% auf CHF 16,0 Mio. zu (2016 H1: CHF 15,6 Mio.). Die Umsätze der Produktgruppe Restauration nahmen um 1,2% auf CHF 18,8 Mio. leicht ab (2016 H1: CHF 19,2 Mio.). Während die Produktgruppen Infektionskontrolle und Behandlungshilfen ein Wachstum von 2,0% und 4,5% auswiesen, stiegen die Umsätze bei den Laborgeräten um 4,0%.



Ausblick

Gestützt auf die Strategieziele 2016 - 2018 in den Bereichen Marketing & Verkauf, Innovation und Partnerschaften investiert die COLTENE Gruppe gezielt in neues Wachstum. Mit der Stärkung der Verkaufsteams baute COLTENE ihre Präsenz in Schlüsselmärkten gezielt aus. Die Gruppe erweiterte das bestehende Sortiment mit der Einführung neuer und der Verbesserung bewährter Produkte. Zudem schloss das Management neue Allianzen, die primär das Ziel verfolgen, die Verwendung von COLTENE Produkten bereits während der Ausbildung von Zahnärztinnen und Zahnärzten breiter abzustützen sowie neue Absatzkanäle zu erschliessen. Insgesamt beabsichtigt die Gruppe, an der erwarteten positiven Entwicklung des Markts teilzuhaben und die EBIT-Marge nachhaltig auf 15% des Nettoumsatzes zu steigern.



Halbjahresbericht 2017

Der Halbjahresbericht 2017 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht und ist unter (www.coltene.com: https://www.coltene.com/de/investoren-medien/finanzpublikationen/halbjahresberichte/) verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1'000) 2017 H1 2016 H1 Î"% Nettoumsatz 78'013 75'599 3,2% Betriebsaufwand 47'751 45'675 4,5% Betriebserfolg (EBIT) 9'585 9'025 6,2% in % vom Nettoumsatz 12,3% 11,9% Nettogewinn 6'029 7'179 -16,0% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 7'933 4'897 62,0% Investitionen (netto) 2'973 2'776 7,1% Free Cashflow 4'960 2'121 133,9% Kennzahlen (in CHF 1'000) 30.06.2017 30.06.2016 Î"% Net Cash Position / (Nettoverschuldung) 2'357 (6'232) n.a. Total Aktiven 147'993 149'210 -0,8% Eigenkapital 104'793 98'419 6,5% in % des Totals der Aktiven 70,8% 66,0% Anzahl Mitarbeitende 877 869 0,9%

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter (www.coltene.com: https://www.coltene.com/de/investoren-medien/investoren-newsletter/) ein.



Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations, Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail (gerhard.mahrle@coltene.com: mailto:gerhard.mahrle@coltene.com)

Finanzkalender

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2017,

Veröffentlichung Jahresbericht 2017 6. März 2018 Generalversammlung 2018 28. März 2018

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den Hauptmärkten, beispielsweise in China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und unseren Produkten finden Sie auf der Webseite (www.coltene.com: https://www.coltene.com/de).

This press release and oral statements or other written statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.