Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HOCHTIEF - Im Milliardenpoker um Spaniens Autobahnbetreiber Abertis könnte der deutsche Baukonzern Hochtief als Übernahmevehikel für seinen spanischen Mutterkonzern ACS dienen. Die Spanier erwägen eine Offerte für Abertis. ACS würde damit gegen die italienische Atlantia antreten, die von der Benetton-Gruppe kontrolliert wird. Um die im Mai angekündigte Milliardenofferte für Abertis zu finanzieren, will Atlantia ihr Kapital um 3,8 Milliarden Euro erhöhen. Das Gebot der Italiener über 16,3 Milliarden Euro dürfte einer der größten Deals dieses Jahres werden. (Börsen-Zeitung S. 9)

PUMA - Trotz zuletzt überraschend guter Zahlen bremst Puma-Chef Björn Gulden die Euphorie um den Sportartikelkonzern. Zwar sei Puma auf dem richtigen Weg, erreiche seine Ziele und liege mit den Geschäftszahlen leicht über Plan. Doch schränkte er ein: "Ich finde nicht, dass wir schon besonders erfolgreich sind." Puma sollte "acht, neun oder zehn Prozent Ebit-Marge erreichen", sagte Gulden, "und nachhaltig im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich wachsen". Da werde Puma hinkommen, "aber da sind wir noch nicht". Bisher liegt die Marge von Puma bei unter fünf Prozent. (Handelsblatt S. 14)

CONTINENTAL - Der Autozulieferer Continental rechnet nach dem Diesel-Gipfel nicht mit wachsendem Preisdruck durch seine Kunden. Autohersteller wollen die Stickoxidemissionen bei 5,3 Millionen Dieselfahrzeugen auf eigene Kosten durch Software-Updates reduzieren. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer äußerte sich auch mit Blick auf die rückläufige Nachfrage nach Dieselfahrzeugen gelassen. "Von den jetzt in diesem Jahr erwarteten Umsatzerlösen von mehr als 44 Milliarden Euro entfallen lediglich 2 Prozent auf das Dieselgeschäft", sagt er. (Börsen-Zeitung S. 10)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn (DB) will in den absehbaren Prozessen gegen das Lkw-Kartell die 30 größten Kläger-Konzerne vertreten. Der DB-Konzern hat seit Jahren eine Anti-Kartell-Einheit. "Durch dieses Kartell ist uns erheblicher Schaden entstanden, der selbstverständlich ersetzt werden muss. Darüber hinaus werden wir als Deutsche Bahn auch die Ansprüche Dritter vertreten", sagte Alexander Gommlich, Chef der Rechtsabteilung der Bahn. "Wir werden deren Forderungen bündeln und gemeinsam geltend machen. Das stärkt unsere Schlagkraft und steigert die Erfolgsaussichten gegenüber den Lkw-Herstellern." (Welt S. 9)

BAWAG - Der US-Finanzinvestor Cerberus prüft für seine österreichische Bankbeteiligung an der Bawag einen Börsengang. An der Börse könnte das Geldinstitut gut ankommen: Die Bank legte nach dem Kauf der Stuttgarter Südwestbank starke Zahlen für das erste Halbjahr vor. Der Ausstieg von Cerberus gilt als überfällig. (Handelsblatt S. 27/Börsen-Zeitung S. 3)

AIRBNB - Auf der umstrittenen Plattform Airbnb bieten zunehmend professionelle Firmen ganze Wohnungen und Häuser zur Miete an. Das setzt den Immobilienmarkt in großen Städten unter Druck. Airbnb wirbt damit, dass Privatmenschen dort etwa Zimmer vorübergehend einstellen können. Daten zeigen ein anderes Bild. Hunderte deutsche Anbieter annoncieren auf der Plattform mehrere Immobilien. (SZ S. 15)

CLARIANT - Der US-Spezialchemiekonzern Huntsman hat seine Pigmente-Sparte Venator an die Börse gebracht und putzt sich mit dem IPO für die geplante Fusion mit der Schweizer Clariant heraus. Der Erlös des Börsengangs fließt in vollem Umfang an die Konzernzentrale. Die Tochter übernimmt außerdem Schulden als Mitgift in die Eigenständigkeit. Insgesamt entlastet der Carve-out die Bilanz von Huntsman um rund 1,2 Millarden Dollar. "Davon werden nach dem Zusammenschluss auch die Aktionäre von Clariant profitieren", wirbt Konzernchef Peter Huntsman. (Börsen-Zeitung S. 13)

August 04, 2017

