Die Beteiligungsgesellschaft General Atlantic trennt sich von ihren restlichen Axel-Springer-Aktien für rund 121 Millionen Euro. General Atlantic bot am Donnerstag etwa 2,23 Millionen Aktien Investoren zum Kauf an, wie die mit der Transaktion beauftragte Bank of America Merrill Lynch mitteilte. Die Anteilsscheine wurden zu je 54,50 Euro zugeteilt.

