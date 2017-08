The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000NLB0QK2 NORDLB IS. 35/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QM8 NORDLB 3 PH.BD. 51/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US37045VAM28 GENERAL MOTORS 17/20 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US37045VAN01 GENERAL MOTORS 17/27 BD00 BON USD N

CA XFRA US37045VAP58 GENERAL MOTORS 17/38 BD00 BON USD N

CA XFRA US37045VAQ32 GENERAL MOTORS 17/48 BD00 BON USD N

CA XFRA USU0568KAB27 BOSTON GAS 17/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1656240097 X-ELIO ENERGY FIN. 17-40 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1659798182 NED.WATERSCH. 17/19FLRMTN BD01 BON USD N

CA 7111 XFRA CA00429E2015 ACANA CAPITAL EQ00 EQU EUR N

CA XQUE XFRA IE00BD4DXB77 DB-XTR.IBOXX E.SO.Q.W.2DH EQ00 EQU EUR Y

CA UERT XFRA MHY8897Y6027 TOP SHIPS DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA SP4B XFRA US0044681049 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001 EQ00 EQU EUR N

CA 1AR XFRA US82622H1086 SIENNA BIOPHARM. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N