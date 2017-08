FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SP4A XFRA US68230A1060 ONCOGENEX PHARMAC. DL-001

UERS XFRA MHY8897Y5037 TOP SHIPS DL-,01

38G XFRA US3672041049 GAS NATURAL INC. DL-,15

BUD XFRA AU000000BRU3 BURU ENERGY LTD.

YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTD