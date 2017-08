Bei 2G Energy hat sich der Auftragseingang in den USA verdoppelt. Der international renommierte Hersteller von Blockheizkraftwerken aus dem münsterländischen Heek hat im ersten Halbjahr den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,6 Millionen Euro auf 65,3 Millionen Euro gesteigert. Auf dem Heimatmarkt Deutschland bliebt der Ordereingang mit 35,6 Millionen Euro nahezu unverändert. Erfreulich entwickelte sich vor allem das Geschäft in den USA, wo sich der Auftragseingang mit 10,8 Millionen Euro verdoppelte. Zum 30. Juni lag der Auftragsbestand bei 107,2 Millionen Euro (Vorjahr: 106,4 Millionen Euro). Aktuell befindet sich die 2G-Aktie weiter in einer Seitwärtsbewegung. Wirbleiben deshalb vorerst weiter ohne Position.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker info