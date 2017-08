Cannabis Wheaton gibt Ernennung von neuem Mitglied in den Beratungsausschuss bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - (Marketwired - 3. August 2017) - Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) ("Cannabis Wheaton" oder "CW") gibt die Ernennung von Manon Grand-Maitre in den Beratungsausschuss von Cannabis Wheaton bekannt.

Frau Grand-Maitre ist Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Regulierungsfragen mit über 13 Jahren Berufserfahrung. Sie bietet Unternehmen in den stark regulierten Tabak- und Pharmabranchen eine in- und ausländische Beratung.

Sie war weitgehend beratend tätig in kommerziellen Bereichen hinsichtlich der Herstellung, des Imports, der Versteuerung, der Verpackung, des Vertriebs, Verkaufs, der Werbung und des Verbrauchs von Tabakprodukten. Ferner ist sie sachkundig in Angelegenheiten die Produkthaftung, die Verhinderung des unerlaubten Handels und Regierungsbeziehungen betreffend. Als Beraterin für British American Tobacco mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, beriet sie globale Teams über länderübergreifende Einhaltungen, Marketing- und Vertriebsinitiativen. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung regulatorischer Strategien, die die Auswirkung von sich ändernden Gesetzgebungssystemen auf die Geschäfte minimierten.

Bis vor Kurzem hat Manon Klienten beraten, die in der Pharma- und Verbrauchergesundheitsbranche tätig sind einschließlich der Bereiche Werbung, Rückerstattung und Preisgestaltung, Einhaltungsvorschriften im Gesundheitswesen, Produktsicherheit, klinische Tests, Antispam, Informationszugang und verschiedene andere regulatorische Fragen auf Bundes- und Provinzebene.

Manon ist eine Absolventin der University of Ottawa (BA u. JD mit Auszeichnung).

Manon sagte: "Ich habe eine Leidenschaft für die sich entwickelnde Cannabis-Branche und bin begeistert meine Erfahrung in der Tabak- und Pharmabranche wirksam einzusetzen, um Cannabis Wheaton und sein Team beim Erreichen ihrer strategischen Ziele zu unterstützen."

Chuck Rifici, Chief Executive Officer von Cannabis Wheaton, sagte: "Wir glauben, dass es viele Parallelen zwischen den Cannabis-, Tabak und Pharmabranchen gibt und obwohl zukünftige Regulierungen für den Freizeitgebrauch von Cannabis noch im Wandel sind, so wird Manons bisherige Erfahrung unschätzbar für Cannabis Wheaton sein. Wir freuen uns Manons Fachwissen unserem Team von Branchenführern hinzuzufügen und freuen uns auf ihre strategische Beratung."

Im Namen des Board

Chuck Rifici Chairman & CEO

Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)

Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter (@CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.com http://www.skanderbegcapital.com.

