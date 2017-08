Von Lucy Craymer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten nehmen die Anleger an den Börsen in Ostasien und Australien eine abwartende Haltung ein. Die Indizes tendieren am Freitag im Handelsverlauf in engen Grenzen uneinheitlich. In Tokio lässt der zum Dollar weiter in der Nähe seines Jahreshochs liegende Yen keine Kauflaune aufkommen. Der Yen markierte mit einem Stand von 109,84 je Dollar den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Für die japanischen Exportunternehmen verschlechtern sich mit einem hohen Yen-Kurs die Exportchancen.

Der Nikkei-Index in Tokio gibt um 0,3 Prozent nach auf 19.966 Punkte. In Sydney sinkt der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Dass die australische Notenbank die Wachstumsprognose leicht gesenkt hat und der Einzelhandelsumsatz im zweiten Quartal stärker als geschätzt gestiegen ist, bewegt die Kurse kaum. In Seoul liegt der Kospi etwas im Plus und erholt sich von seinem scharfen Rücksetzer am Vortag damit nur geringfügig. In Schanghai und in Hongkong steigen die Kurse leicht.

Die US-Arbeitsmarktdaten für Juli gelten als potenziell kursbewegend - vor allem am Devisenmarkt -, sollten sie von den Erwartungen stärker abweichen. Die US-Notenbank hat bei der Steuerung ihrer Geldpolitik neben der Inflationsentwicklung nämlich besonders den Arbeitsmarkt und damit auch die Lohnentwicklung im Blick. Volkswirte rechnen mit einer Zunahme der Stellen um 180.000.

"Der Markt setzte zuletzt immer mehr auf einen fallenden Dollar", sagt ein Markteilnehmer. Daher könne es bei unerwartet gut ausfallenden Daten womöglich schnell nach oben gehen mit der US-Währung. Zuletzt hatten US-Notenbanker vermehrt signalisiert, es mit der nächsten Zinserhöhung nicht allzu eilig zu haben, was den Dollar tendenziell belastete - neben den immer neuen politischen Querelen in Washington.

Mazda und Toyota kooperieren

Für Mazda geht es um 3,7 Prozent nach oben. Zusammen mit Toyota will Mazda offenbar für 1,6 Milliarden US-Dollar ein Werk in den USA bauen. Eine mit den Plänen vertraute Person sagte, die Unternehmen könnten diesen Plan am Freitag verkünden. Die beiden japanischen Automobilhersteller sollen demnach auch ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugtechnologien schmieden. Die Zusammenarbeit mit Toyota ermögliche Mazda den Zugriff auf die Ressourcen eines Industriegiganten, heißt es. Toyota zeigen sich von der Nachricht kaum bewegt.

In Sydney stehen Commonwealth Bank of Australia unter Druck. Die Aktie verliert über 3 Prozent, nachdem Beschuldigungen bekannt geworden sind, dass die Bank ihrer Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit Geldwäsche nicht nachgekommen sein soll.

In Hongkong gewinnen Cheung Kong Property nach der Vorlage gut ausgefallener Geschäftszahlen 2,6 Prozent. CK Hutchison leiden unter Gewinnmitnahmen und verlieren 4,3 Prozent. Die Aktie war am Vortag nach dem Ausweis von Geschäftszahlen auf ein 23-Monatshoch gestiegen. Die Analysten der Citigroup sehen das Unternehmen weiter positiv dank Verbesserungen im europäischen Telekomgeschäft von Hutchison und steigender Gewinne der Tochter in Australien.

Am Ölmarkt laufen die Preise seitwärts. Brentöl kostet 51,92 Dollar. Auch beim Gold tut sich wenig. Die Feinunze wird mit 1.268 Dollar auf dem Niveau aus dem späten US-Geschäft gehandelt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.723,70 -0,20% +0,43% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.966,01 -0,32% +4,46% 08:00 Kospi (Seoul) 2.392,20 +0,22% +18,05% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.280,76 +0,24% +5,71% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.541,71 +0,04% +25,54% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.334,44 -0,25% +15,75% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.771,97 +0,00% +7,93% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11 % YTD EUR/USD 1,1880 +0,1% 1,1871 1,1850 +13,0% EUR/JPY 130,78 +0,2% 130,55 131,11 +6,4% EUR/GBP 0,9042 +0,1% 0,9035 0,8954 +6,1% GBP/USD 1,3143 +0,0% 1,3138 1,3235 +6,5% USD/JPY 110,09 +0,1% 109,98 110,63 -5,8% USD/KRW 1124,85 -0,4% 1128,82 1127,36 -6,8% USD/CNY 6,7194 +0,0% 6,7170 6,7233 -3,3% USD/CNH 6,7240 -0,1% 6,7303 6,7289 -3,6% USD/HKD 7,8170 -0,0% 7,8172 7,8178 +0,8% AUD/USD 0,7962 +0,1% 0,7951 0,7926 +10,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,93 49,03 -0,2% -0,10 -14,1% Brent/ICE 51,92 52,01 -0,2% -0,09 -11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,18 1.268,60 -0,0% -0,43 +10,1% Silber (Spot) 16,68 16,66 +0,1% +0,01 +4,7% Platin (Spot) 963,35 963,00 +0,0% +0,35 +6,6% Kupfer-Future 2,88 2,88 +0,2% +0,01 +14,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2017 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.