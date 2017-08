Die amerikanische Billigfluggesellschaft Southwest Airlines Co. (ISIN: US8447411088, NYSE: LUV) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar aus. Dies ist die 164. Quartalsdividende in Folge, die die Airline an ihre Investoren ausbezahlt. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 0,50 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 55,74 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,90 Prozent (Stand: 3. August 2017). Die Zahlung erfolgt ...

