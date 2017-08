GREELEY, Colorado, USA, 4. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zuge der Bemühungen des Unternehmens, als weltweiter Marktführer für hochwertige, innovative und wertschöpfende Lebensmittelerzeugnisse zu fungieren, gab JBS heute die Ernennung von Alfred "Al" Almanza zum globalen Leiter der Abteilung für Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung bekannt.

Herr Almanza wird Teil des weltweiten Führungsteams von JBS sein und ist somit direkt dem Präsidenten für das globale operative Geschäft, Herrn Gilberto Tomazoni, unterstellt. Von seinem Büro in Greeley, Colorado, aus wird er die globalen Bemühungen des Unternehmens in Bezug auf Lebensmittelsicherheit lenken und sicherstellen, dass für das operative Geschäft von JBS auf der ganzen Welt die größtmögliche Lebensmittelsicherheit, Qualitätssicherung und die besten Risikomanagementsysteme Anwendung finden, während gleichzeitig der Zugriff auf weltweite Exportmärkte sowohl aufrechterhalten als auch ausgeweitet wird. JBS ist der weltweite Marktführer für Proteinexporte und hat über 300.000 Kunden in mehr als 150 Ländern.

Bevor Herr Almanza zu JBS stieß, war er fast 40 Jahre in der Abteilung für Lebensmittelsicherheit und -kontrolle des US-Landwirtschaftsministeriums tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn beim US-Landwirtschaftsministerium als Kontrolleur für Lebensmittelsicherheit in einer kleinen Fabrik in Dalhart, Texas, und wurde schließlich im Laufe seiner Karriere von September 2014 bis Dezember 2016 zum stellvertretenden Unterstaatssekretär für Lebensmittelsicherheit unter US-Landwirtschaftsminister Thomas J. Vilsack befördert. In den letzten 10 Jahren leitete er die Abteilung für Lebensmittelsicherheit und -kontrolle und führte damit gleichzeitig die wissenschaftlich begründeten Bemühungen des Ministeriums um eine Modernisierung der Lebensmittelsicherheit sowie um Regulierungsstrategien und Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit an, um lebensmittelbedingten Krankheiten vorzubeugen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir das Fachwissen und Engagement von Herrn Almanza in Sachen Lebensmittelsicherheit und -qualität sowie Gesundheitswesen in das Team von JBS einbringen können", sagte Herr Tomazoni. "Während seiner langen und vielseitigen Karriere in der Abteilung für Lebensmittelsicherheit und -kontrolle des US-Landwirtschaftsministeriums hat sich Herr Almanza den Respekt und die Achtung seiner Kollegen erarbeitet, insbesondere für seinen teamorientierten Führungsansatz und seine Bereitschaft, sowohl mit Unternehmen in der Branche als auch mit Organisationen im Gesundheitswesen zu kooperieren, um die Verfügbarkeit von sicheren, qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln für Konsumenten sicherzustellen. JBS fühlt sich geehrt, einen so außerordentlichen Mitarbeiter wie Herrn Almanza gewonnen zu haben."

Herr Almanza ist weltweit als Experte für Lebensmittelsicherheit, Risikomanagement, die Entwicklung von modernen Kontrollsystemen und internationalen Hygienestandards anerkannt, die den Marktzugang für Hersteller von Fleisch- und Geflügelwaren regeln. Während seiner Tätigkeit bei der Abteilung für Lebensmittelsicherheit und -kontrolle des US-Landwirtschaftsministeriums hatte er verschiedene Führungspositionen inne. So war er unter anderem als Experte für Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen, als Leiter der Zweigstelle der Abteilung in Dallas, Texas, und zuletzt als Leiter der gesamten Abteilung tätig. In dieser Position leitete er ein Team von mehr als 7000 Außendienstmitarbeitern.

"Ich freue mich außerordentlich, als Teil des weltweiten Teams von JBS ein neues Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen", sagte Herr Almanza. "Es war mir eine Ehre, der Öffentlichkeit als Angestellter des US-Landwirtschaftsministeriums zu dienen und über fast vier Jahrzehnte hinweg den Auftrag zu erfüllen, die öffentliche Gesundheit zu schützen." "Ich stoße jetzt zu einem Team, das mein Engagement für Lebensmittelsicherheit und die sichere, nachhaltige Ernährung der Weltbevölkerung teilt. Ich freue mich darauf, JBS dabei zu unterstützen, die höchsten Nahrungsmittelsicherheitsniveaus der Branche aufrechtzuerhalten und gleichzeitig branchenführende Maßstäbe und Schutzvorkehrungen zu etablieren, um sicherzustellen, dass unsere Produkte weiterhin alle Branchenstandards übertreffen."

ÜBER JBS

JBS ist der weltweit führende Hersteller von tierischem Eiweiß sowie der zweitgrößte Nahrungsmittelkonzern der Welt und unterhält Produktionsplattformen in Südamerika, Nordamerika, Europa und Ozeanien. Das Unternehmen wurde im Jahr 1953 gegründet. Inzwischen hat JBS mehr als 235.000 Teammitglieder auf der ganzen Welt und verfügt über mehr als 300 Produktionsstätten, Exportkunden in mehr als 150 Ländern und einen Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. JBS ist für die Verarbeitung, Zubereitung, Verpackung und den Versand von frischen, weiterverarbeiteten und wertschöpfenden Rindfleisch-, Schweinefleisch-, Lammfleisch- und Geflügelprodukten verantwortlich, die an über 300.000 Kunden in mehr als 150 Ländern auf sechs Kontinenten verkauft werden.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JBS USA, LLC via Globenewswire



Kontakt:Cameron Bruett, JBS Corporate AffairsCameron.bruett@jbssa.com+1 970-506-7801